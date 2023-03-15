Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%»

Кредит&Депозит
102
Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%»
Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%»
З метою скорочення державних видатків уряд оптимізував державні програми «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».
Ухвалена урядом постанова передбачає скасування компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0% річних, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах росту ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля», — кажуть у Мінфіні.
У межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачено:
  • встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;
  • встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;
  • встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.
У межах Державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»:
  • встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;
  • встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.
Окрім того, постановою також передбачено:
  • відміну компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;
  • виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі, рефінансування таких кредитів.
Прийнятими змінами також продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.
«А саме: продовжено строк, протягом якого сільськогосподарські товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами», — сказано в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.