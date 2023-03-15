Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%» — Finance.ua

Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%» Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%»

З метою скорочення державних видатків уряд оптимізував державні програми «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».

Ухвалена урядом постанова передбачає скасування компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0% річних, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах росту ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля», — кажуть у Мінфіні.

У межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачено:

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

У межах Державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»:

встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;

встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.

Окрім того, постановою також передбачено:

відміну компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;

виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі, рефінансування таких кредитів.

Прийнятими змінами також продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.

«А саме: продовжено строк, протягом якого сільськогосподарські товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами», — сказано в повідомленні.

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