Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%» — Finance.ua

Уряд скасував кредити під 0% за програмою «5-7-9%»
З метою скорочення державних видатків уряд оптимізував державні програми «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».
Ухвалена урядом постанова передбачає скасування компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0% річних, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах росту ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля», — кажуть у Мінфіні.
У межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачено:
- встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;
- встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;
- встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.
У межах Державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»:
- встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;
- встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.
Окрім того, постановою також передбачено:
- відміну компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;
- виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі, рефінансування таких кредитів.
Прийнятими змінами також продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.
«А саме: продовжено строк, протягом якого сільськогосподарські товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами», — сказано в повідомленні.
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