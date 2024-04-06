Коли виплачуватимуть проіндексовані у березні страхові виплати — Finance.ua

Коли виплачуватимуть проіндексовані у березні страхові виплати Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Коли виплачуватимуть проіндексовані у березні страхові виплати

Проіндексовані з 1 березня страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть виплачувати з квітня.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

«З 1 березня перераховано на коефіцієнт 1,0796 щомісячні страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Оскільки щомісячні страхові виплати надаються з наступного місяця після їх призначення, то проіндексовані виплати будуть виплачуватися з квітня», — йдеться у повідомленні.

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У Пенсійному фонді зазначають, що величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально, залежно від розміру призначеної страхової виплати.

Проте максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати — 1500 гривень.

70,7 млрд грн на соціальні виплати, з яких 62,1 млрд грн — на пенсії, 5,9 млрд грн — на житлові субсидії та пільги, 2,7 млрд грн — на страхові виплати. Нагадаємо, у березні Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати, з яких 62,1 млрд грн — на пенсії, 5,9 млрд грн — на житлові субсидії та пільги, 2,7 млрд грн — на страхові виплати.

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