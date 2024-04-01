Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні — Finance.ua

Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні

У березні Пенсійний фонд України спрямував 70,7 млрд грн на соціальні виплати, з яких 62,1 млрд грн — на пенсії, 5,9 млрд грн — на житлові субсидії та пільги, 2,7 млрд грн — на страхові виплати.

У березні Пенсійний фонд України виділив 70,7 млрд гривень на соціальні виплати, пише УНН за даними ПФУ.

У березні Пенсійний фонд України спрямував 70,7 мільярдів гривень на соціальні виплати. З них:

— 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати;

— 5,9 млрд гривень було відведено на виплату житлових субсидій та пільг;

— 2,7 мільярда гривень було спрямовано на страхові виплати, включаючи оплату лікарняних у розмірі 1,7 мільярда гривень.

У березні органи Пенсійного фонду України надали послуги в обсязі 1122,0 тис.

УНН За матеріалами:

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