Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні

Казна та Політика
60
Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні
Пенсійний фонд спрямував понад 70 млрд гривень на соцвиплати в березні
У березні Пенсійний фонд України спрямував 70,7 млрд грн на соціальні виплати, з яких 62,1 млрд грн — на пенсії, 5,9 млрд грн — на житлові субсидії та пільги, 2,7 млрд грн — на страхові виплати.
Читайте також
У березні Пенсійний фонд України виділив 70,7 млрд гривень на соціальні виплати, пише УНН за даними ПФУ.
У березні Пенсійний фонд України спрямував 70,7 мільярдів гривень на соціальні виплати. З них:
— 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати;
— 5,9 млрд гривень було відведено на виплату житлових субсидій та пільг;
— 2,7 мільярда гривень було спрямовано на страхові виплати, включаючи оплату лікарняних у розмірі 1,7 мільярда гривень.
У березні органи Пенсійного фонду України надали послуги в обсязі 1122,0 тис.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.