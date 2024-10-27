ТОП-5 країн з найсильнішими паспортами світу — Finance.ua

ТОП-5 країн з найсильнішими паспортами світу Сьогодні 19:02 — Світ

Сінгапур очолив рейтинг найсильніших паспортів у світі, змістивши Іспанію на друге місце. Попри це, європейські країни залишаються лідерами: окрім Іспанії до п’ятірки найсильніших паспортів також увійшли Франція, Італія та Угорщина.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на дослідження VisaGuide.

Цей рейтинг вважається одним із найбільш надійних у сфері подорожей, нарівні з Henley Passport Index. У дослідженні оцінено 199 країн і територій за такими критеріями, як безвізовий в’їзд, електронні візи (eVisa) та глобальна мобільність громадян.

Лідери рейтингу

Дослідники використовують власний показник значущості пункту призначення (Destination Significance Score, DSS), щоб присвоїти кожному паспорту унікальне значення.

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Паспорт Сінгапуру офіційно є найсильнішим паспортом у всьому світі — з оцінкою 91,27 зі 100 можливих балів станом на вересень 2024 року.

На другому місці — Іспанія з результатом 90,60 балів, за нею — Франція з результатом 90,53 балів.

Третє та четверте місце посідають італійський та угорський паспорти, які отримали 90,31 та 90,28 балів відповідно.

Це хороша новина для Європи в цілому, адже до першої двадцятки потрапила лише одна країна не з континенту — Японія, яка посідає 15-е місце, на тій же позиції, що і минулого року.

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Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швейцарія та Австрія замикають топ-10 рейтингу.

Варто зазначити, що Україна посіла 65-ту позицію рейтингу з 72.71 балами зі 100 можливих. Тим часом, росію можна побачити на 95-й сходинці з 48.18 балами.

Нагадаємо, у рейтингу найсильніших паспортів світу компанії Henley & Partners, Україна посідала 30-те місце — 148 напрямків без отримання попередньої візи.

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