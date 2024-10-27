ТОП-5 країн з найсильнішими паспортами світу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 країн з найсильнішими паспортами світу

Світ
15
Сінгапур очолив рейтинг найсильніших паспортів у світі, змістивши Іспанію на друге місце. Попри це, європейські країни залишаються лідерами: окрім Іспанії до п’ятірки найсильніших паспортів також увійшли Франція, Італія та Угорщина.
Про це повідомляє Euronews з посиланням на дослідження VisaGuide.
Цей рейтинг вважається одним із найбільш надійних у сфері подорожей, нарівні з Henley Passport Index. У дослідженні оцінено 199 країн і територій за такими критеріями, як безвізовий в’їзд, електронні візи (eVisa) та глобальна мобільність громадян.

Лідери рейтингу

Дослідники використовують власний показник значущості пункту призначення (Destination Significance Score, DSS), щоб присвоїти кожному паспорту унікальне значення.
Читайте також
Паспорт Сінгапуру офіційно є найсильнішим паспортом у всьому світі — з оцінкою 91,27 зі 100 можливих балів станом на вересень 2024 року.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

На другому місці — Іспанія з результатом 90,60 балів, за нею — Франція з результатом 90,53 балів.
Третє та четверте місце посідають італійський та угорський паспорти, які отримали 90,31 та 90,28 балів відповідно.
Це хороша новина для Європи в цілому, адже до першої двадцятки потрапила лише одна країна не з континенту — Японія, яка посідає 15-е місце, на тій же позиції, що і минулого року.
Читайте також
Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швейцарія та Австрія замикають топ-10 рейтингу.
Варто зазначити, що Україна посіла 65-ту позицію рейтингу з 72.71 балами зі 100 можливих. Тим часом, росію можна побачити на 95-й сходинці з 48.18 балами.
Нагадаємо, у рейтингу найсильніших паспортів світу компанії Henley & Partners, Україна посідала 30-те місце — 148 напрямків без отримання попередньої візи.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.