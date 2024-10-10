Паспорт у смартфоні: до 2030 року ЄС обіцяє швидші перевірки на кордоні — Finance.ua

Паспорт у смартфоні: до 2030 року ЄС обіцяє швидші перевірки на кордоні Сьогодні 03:02 — Світ

Паспорт у смартфоні: до 2030 року ЄС обіцяє швидші перевірки на кордоні

Відповідно до планів, оприлюднених Європейською комісією, мандрівники до Шенгенської зони ЄС зможуть зберігати свої облікові дані в цифровому вигляді.

Про це заявила Єврокомісія, передає euronews.сom.

Дані, які зараз зберігаються на чипі паспорта чи ідентифікаційної картки, можна передавати на смартфон, щоб забезпечити швидший перетин кордону, заявили в Європейській комісії.

«Сьогоднішня пропозиція оцифрувати паспорти та посвідчення особи прокладає шлях до більш безпроблемних та безпечних подорожей», — заявила Вера Йоурова, віце-президент Комісії з цінностей і прозорості.

Також зазначається, що якщо мандрівники завчасно подаватимуть органам влади плани поїздок і документи, це значно скоротить час на перетині кордону. Таким чином органи контролю зможуть швидше перевірити справжність документів і зосередитися на більш тривожних випадках, зокрма на контрабандистах та мігрантах.

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Ці плани мають бути погоджені Радою ЄС, яка представляє країни-члени, а також законодавцями у Європейському парламенті. До слова, пропозиції надходять саме у той час, коли блок готується запровадити окрему нову систему для перевірки в’їзду та виїзду з Шенгенської зони ЄС.

Система в’їзду-виїзду має запрацювати в листопаді, хоча останні звіти свідчать про те, що ЄС може зіткнутися з подальшими затримками.

Нова система передбачає, що мандрівники, які не входять до країн ЄС, повинні проходити через сканери під час в’їзду до Шенгенської зони, внутрішньої безпаспортної зони, яка охоплює більшу частину ЄС, а також Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн і Швейцарію (не стосується Ірландії та Кіпру).

Послуга цифрових паспортів буде добровільною та безкоштовною для мандрівників, заявила Комісія, і може набути чинності до 2030 року.

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