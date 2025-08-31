Якими повинні бути доходи українців у 2025 році — Finance.ua
Особисті фінанси
Для звичайних українців сьогодні питання доходів є дуже важливим. Люди повинні заробляти достатньо, щоб покривати базові потреби, відчувати економічну незалежність і зменшувати корупцію.
Про це розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Новини.Live».

За його словами, низькі зарплати, зокрема лікарів та інших спеціалістів, часто стимулюють корупційні практики. Щоб країна мала сильну економіку, потрібен численний і забезпечений середній клас.
Корупція обмежує можливості підвищення пенсій і соціальних виплат, а тіньова економіка забирає сотні мільярдів гривень щороку, які могли б покращити життя громадян.
З 2019 року влада працює над тим, щоб доходи українців стали порівнянні з європейськими, а люди не шукали роботу за кордоном.

«Доходи українців мають бути гідними. Доходи українців мають бути середніми в Євросоюзі. Доходи українців мають бути такими, аби люди поверталися, а не дивилися на європейські країни», — наголошує Гетманцев.
Приклад інших країн показує, що системні реформи та боротьба з корупцією допомагають економіці зростати. Україна теж може потрапити до 30 країн за рівнем добробуту, якщо дотримуватиметься чіткої довгострокової стратегії.

Як держава може покращити добробут українців

Навіть у політичній системі з викликами є можливості для стабільного розвитку. Наприклад, євроінтеграційні закони ухвалюються швидко і без суперечок.
За словами експерта, економіка постраждала через війну, особливо металургія. Але проблеми почалися ще раніше, через розпилювання заводів замість розвитку виробництва.
Сьогодні потрібен системний план відновлення, пріоритети:
  • ІТ-сфера;
  • креативні індустрії;
  • сільське господарство;
  • енергетика та транспорт;
  • оборонно-промисловий комплекс.
Нові законодавчі ініціативи, як Defense City та Diia. City, створюють умови для інновацій і додаткових податкових надходжень. Мета — інтегрувати українську економіку в європейські виробничі ланцюги. Навіть якщо країна не виробляє готові автомобілі, вона може робити компоненти для них і заробляти гроші, створюючи робочі місця.
За матеріалами:
Novyny.live
Гроші
Контакти
Payment systems