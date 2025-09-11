У Дію додали витяг про несудимість з апостилем Сьогодні 17:19

У Дію додали витяг про несудимість з апостилем

Відтепер витяг про несудимість з апостилем доступний у застосунку Дія. Тепер можна замовити документ онлайн і отримувати без черг та зайвих витрат — «Укрпоштою» або самостійно в МВС у Києві.

Про це повідомила пресслужба Дії.

Витяг про несудимість з апостилем потрібен, якщо ви оформлюєте візу, подаєте документи до іноземних установ чи плануєте працювати за кордоном.

Як замовити витяг у Дії:

Перейдіть у розділ Сервіси — Довідки та витяги — Витяг про несудимість. Виберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе. Вкажіть, який витяг бажаєте отримати: цифровий чи паперовий. Для паперового оберіть спосіб отримання. Вкажіть контакти. Перевірте та підтвердьте дані.

Читайте також Подорожчає у 12 разів: скільки коштуватиме апостиль з травня

Якщо обрали паперовий витяг — оплатіть послугу протягом 24 годин. Після цього Дія передасть заяву на обробку.

Хто може скористатися послугою?

Користувачі від 14 років, які авторизовані в Дії з підтвердженим РНОКПП і мають у застосунку Дія паспорт або посвідку на проживання.

Наразі доставка витягу доступна тільки по Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.