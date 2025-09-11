У Дію додали витяг про несудимість з апостилем
Відтепер витяг про несудимість з апостилем доступний у застосунку Дія. Тепер можна замовити документ онлайн і отримувати без черг та зайвих витрат — «Укрпоштою» або самостійно в МВС у Києві.
Про це повідомила пресслужба Дії.
Витяг про несудимість з апостилем потрібен, якщо ви оформлюєте візу, подаєте документи до іноземних установ чи плануєте працювати за кордоном.
Як замовити витяг у Дії:
- Перейдіть у розділ Сервіси — Довідки та витяги — Витяг про несудимість.
- Виберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе.
- Вкажіть, який витяг бажаєте отримати: цифровий чи паперовий. Для паперового оберіть спосіб отримання.
- Вкажіть контакти.
- Перевірте та підтвердьте дані.
Якщо обрали паперовий витяг — оплатіть послугу протягом 24 годин. Після цього Дія передасть заяву на обробку.
Хто може скористатися послугою?
Користувачі від 14 років, які авторизовані в Дії з підтвердженим РНОКПП і мають у застосунку Дія паспорт або посвідку на проживання.
Наразі доставка витягу доступна тільки по Україні.
