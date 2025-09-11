0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air припиняє рейси з Відня: що робити з квитками

65
Wizz Air припиняє рейси з Відня: що робити з квитками
Wizz Air припиняє рейси з Відня: що робити з квитками
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про поступове закриття своєї бази у Відні після стратегічного перегляду діяльності та розподілу флоту.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Процес відбуватиметься у два етапи

З 26 жовтня 2025 року компанія прибере два літаки та закриє рейси до Більбао й Лондона (Гатвік). Решта літаків і напрямків припинять роботу 15 березня 2026 року.

Чому ухвалили рішення

Базу у Відні відкрили у 2018 році. Зараз Wizz Air обслуговує там 28 маршрутів у 20 країн п’ятьма літаками Airbus A321neo. Водночас витрати на обслуговування у віденському аеропорту та податкове навантаження суттєво зросли.
З огляду на те, що компанія прагне розвивати ринки Центральної та Східної Європи з низькими тарифами, подальша робота з віденської бази стала несумісною з бізнес-моделлю Wizz Air.

Підтримка працівників

Компанія пообіцяла підтримати співробітників у Відні під час цього переходу, запропонувавши роботу на інших базах Wizz Air або інші посади в організації.

Що буде з пасажирами

Wizz Air повідомила, що пасажири з квитками на рейси після дати закриття отримають вибір:
  • повне відшкодування у вигляді WIZZ-кредитів;
  • перебронювання на альтернативні рейси Wizz Air.
Компанія наголосила, що австрійські пасажири й надалі матимуть доступ до маршрутів із Братислави та Будапешта, де авіаперевізник планує розширювати мережу.
Нагадаємо, раніше Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.
Також Wizz Air анонсував чотири нові маршрути з аеропорту румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems