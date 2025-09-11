Wizz Air припиняє рейси з Відня: що робити з квитками Сьогодні 18:30

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про поступове закриття своєї бази у Відні після стратегічного перегляду діяльності та розподілу флоту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Процес відбуватиметься у два етапи

З 26 жовтня 2025 року компанія прибере два літаки та закриє рейси до Більбао й Лондона (Гатвік). Решта літаків і напрямків припинять роботу 15 березня 2026 року.

Чому ухвалили рішення

Базу у Відні відкрили у 2018 році. Зараз Wizz Air обслуговує там 28 маршрутів у 20 країн п’ятьма літаками Airbus A321neo. Водночас витрати на обслуговування у віденському аеропорту та податкове навантаження суттєво зросли.

З огляду на те, що компанія прагне розвивати ринки Центральної та Східної Європи з низькими тарифами, подальша робота з віденської бази стала несумісною з бізнес-моделлю Wizz Air.

Підтримка працівників

Компанія пообіцяла підтримати співробітників у Відні під час цього переходу, запропонувавши роботу на інших базах Wizz Air або інші посади в організації.

Що буде з пасажирами

Wizz Air повідомила, що пасажири з квитками на рейси після дати закриття отримають вибір:

повне відшкодування у вигляді WIZZ-кредитів;

перебронювання на альтернативні рейси Wizz Air.

Компанія наголосила, що австрійські пасажири й надалі матимуть доступ до маршрутів із Братислави та Будапешта, де авіаперевізник планує розширювати мережу.

