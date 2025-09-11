Wizz Air припиняє рейси з Відня: що робити з квитками
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про поступове закриття своєї бази у Відні після стратегічного перегляду діяльності та розподілу флоту.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Процес відбуватиметься у два етапи
З 26 жовтня 2025 року компанія прибере два літаки та закриє рейси до Більбао й Лондона (Гатвік). Решта літаків і напрямків припинять роботу 15 березня 2026 року.
Чому ухвалили рішення
Базу у Відні відкрили у 2018 році. Зараз Wizz Air обслуговує там 28 маршрутів у 20 країн п’ятьма літаками Airbus A321neo. Водночас витрати на обслуговування у віденському аеропорту та податкове навантаження суттєво зросли.
З огляду на те, що компанія прагне розвивати ринки Центральної та Східної Європи з низькими тарифами, подальша робота з віденської бази стала несумісною з бізнес-моделлю Wizz Air.
Підтримка працівників
Компанія пообіцяла підтримати співробітників у Відні під час цього переходу, запропонувавши роботу на інших базах Wizz Air або інші посади в організації.
Що буде з пасажирами
Wizz Air повідомила, що пасажири з квитками на рейси після дати закриття отримають вибір:
- повне відшкодування у вигляді WIZZ-кредитів;
- перебронювання на альтернативні рейси Wizz Air.
Компанія наголосила, що австрійські пасажири й надалі матимуть доступ до маршрутів із Братислави та Будапешта, де авіаперевізник планує розширювати мережу.
Нагадаємо, раніше Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.
Також Wizz Air анонсував чотири нові маршрути з аеропорту румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи.
