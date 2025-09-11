0 800 307 555
У росії паливна криза охопила 20 регіонів

Енергетика
20
Паливна криза в росії, яка почалася після атак українських дронів на нафтопереробні заводи, поширилася на 20 регіонів і деякі окуповані рф території України.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що наприкінці серпня дефіцит бензину спостерігався в Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах і в тимчасово окупованому Криму, у вересні з ним зіткнулися в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пензенській, Ростовській і Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані.
Крім того, за даними Незалежного паливного союзу (НПС), перебої з поставками фіксуються в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області і на Чукотці.
За словами президента НПС Павла Баженова, перебої з поставками 92-го і 95-го бензинів вже призвели до закриття ряду незалежних АЗС у регіонах. Членка російського паливного союзу Катерина Савкіна сказала, що «вже кілька тижнів низка АЗС не можуть отримати відвантаження з нафтопереробних заводів».
Зупинка НПЗ призвела до зростання біржових цін на бензин. З початку року вони підскочили на 40−50%, а в серпні побили історичні рекорди — 72,6 тис. руб. за тонну АІ-92 і 82,2 тис. руб. за тонну АІ-95. Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 9 вересня АІ-92 торгувався по 71,8 тис. руб. за тонну, а АІ-95 — по 79 тис.
російський уряд доручив нафтовим компаніям запустити резервні потужності, скоригувати програму планових ремонтів заводів, а також став у ручному режимі регулювати перевезення палива залізницею. Також для стабілізації ситуації на два місяці було продовжено заборону на експорт палива.
За матеріалами:
Укрінформ
