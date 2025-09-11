Легалізація крипти та електронні гаманці: що чекає на Україну у 2026−2027 роках Сьогодні 17:06

Уряд затвердив детальний план цифрової трансформації України на найближчі півтора роки. Документ передбачає інтеграцію з європейським цифровим ринком, запуск супутникового зв’язку для всієї країни та легалізацію криптовалют.

Європейський цифровий гаманець у смартфоні

До кінця 2025 року в застосунку Дія з’явиться EUDI Wallet — європейський цифровий гаманець, щоб українці та бізнес користувалися електронною ідентифікацією за стандартами ЄС в Україні.

Це перший крок до інтеграції в єдиний цифровий ринок з Європою. Планується, що до кінця 2026 року половина громадян і бізнесу почнуть користуватись цим сервісом. По суті, українські цифрові документи стануть повноцінною частиною європейської екосистеми.

Супутниковий зв’язок для всієї країни

До кінця 2025 року в Україні запрацюють сервіси супутникового мобільного зв’язку. Це забезпечить стабільний мобільний зв’язок у надзвичайних ситуаціях по всій країні, включно з прифронтовими територіями.

Паралельно стартує пілот 5G — спочатку у Львові та Бородянці, а у 2026 році щонайменше ще у трьох містах. Так уряд закладає основу для швидкісного зв’язку нового покоління.

Прискорені процеси в державній службі

Спеціальну перевірку кандидатів на держпосади автоматизують і прискорять у 10 разів. Впродовж 2026 року 90% таких перевірок проводитимуться автоматично в електронному форматі.

Також з’являться цифрові посвідчення держслужбовців, а більшість довідок від кадрових і фінансових підрозділів генеруватимуться автоматично. Це суттєво зменшить бюрократію та корупційні ризики.

Цифровий нотаріат та «біла» акцизна продукція

До 2026 року 80% нотаріусів зможуть працювати в цифровому е-Нотаріаті — проєкт раніше презентував Михайло Федоров. Також запрацює електронна система простеження алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

80% економічних операторів зможуть долучитися до цієї системи, що допоможе боротися з контрафактом.

50 нових послуг і Мрія

До кінця 2025 року в Дії з’явиться щонайменше 10 нових послуг у сферах соцзахисту, медицини, оподаткування, підтримки ветеранів, бізнесу та для водіїв. А до 2026 року — аж 50 нових електронних послуг. Також через Дію можна буде отримувати ліцензії в сфері азартних ігор.

Освітня екосистема Мрія охопить 2 000 закладів освіти з 1,1+ млн учасників та учасниць освітнього процесу: вчителів, учнів і батьків до листопада 2025 року.

Ветеранська політика

Спільно з Міністерством у справах ветеранів створюємо комплексну систему підтримки для українських Захисників і Захисниць. Головне нововведення — цифрові сервіси у застосунку Дія. Військовослужбовці і ветерани отримуватимуть більшість послуг через смартфон, не стоячи в чергах під кабінетами.

Боротьба з корупцією

У планах протидії корупції — упровадження систем е-Суд, аби відстежувати судові справи онлайн, та е-Акциз для контролю алкоголю і тютюну без приховування даних реального обігу. Ліцензування азартних ігор перейде в цифру, а ЦНАПи будуть оптимізовані так, щоб послуги були доступні всім українцям.

«Менше паперів і людського фактора — менше можливостей для хабарництва», — кажуть у Мінцифри.

До слова, за опитуванням, кожен третій українець особисто зіштовхувався з вимогами хабарів. При цьому більше половини українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції.

Криптовалюта та венчурні фонди

Один з найрезонансніших пунктів плану — легалізація віртуальних активів. Уряд супроводжуватиме відповідний законопроєкт у Верховній Раді.

Очікується, що у 2026−2027 роках українці зможуть офіційно купувати та продавати криптовалюту в українських компаніях, декларувати доходи та сплачувати податки. Також окремим законопроєктом плануємо забезпечити підтримку венчурного фінансування цифрової економіки.

План затверджено в межах Програми дій Уряду і базується на чотирьох опорах спроможної держави: безпеці, економіці, гідності людей та відновленні країни.

