Хто сплатив найбільше податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City» — Finance.ua

Хто сплатив найбільше податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City» Сьогодні 16:17 — Фондовий ринок

Хто сплатив найбільше податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»

У березні та квітні 2024 року IT-компанії закінчили процес подання декларацій. Виявилося, що у 2023 році вони сплатили податку на загальну суму 20,8 мільярда грн — це на 17,4% більше, ніж у 2022.

Хто поповнював держбюджет найбільше — дослідили Ain.ua та Ostin-спільнота Molfar, які з’ясували скільки юридичні особи IT-компаній та окремо резиденти «Дія.City» сплатили податків.

Топ платників податків серед резидентів «Дія.City»

Fintech Band (monobank) — 705,1 млн грн. Infopulse — 84,96 млн грн. Plarium — 21,94 млн грн. Autodoc — 17,92 млн грн. GlobalLogic — 12,83 млн грн. Metinvest Digital — 10,97 млн грн. Netpeak Group — 3,00 млн грн. Luxoft — 2,76 млн грн. Ciklum — 2,33 млн грн. SoftServe — 2,13 млн грн. Ajax Systems — 2,09 млн грн.

Fintech Band всього перерахувала до держбюджету 705,1 мільйона гривень. У квітні 2024 року співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що компанія заплатила 806 мільйонів гривень — різниця припадає на юридичні особи, які не є резидентами «Дія.City».

Топ платників податків серед IT-компаній

Оскільки дослідження враховує юридичні особи, деякі IT-компанії потрапили в обидва списки.

Metinvest Digital — 174,45 млн грн. SoftServe — 135,52 млн грн. Luxoft — 65,98 млн грн. Intellias — 58,39 млн грн. Sigma Software — 22,45 млн грн. Grid Dynamics Group — 21,04 млн грн. Ciklum — 20,11 млн грн. Ajax Systems — 11,49 млн грн. Eleks — 3,20 млн грн. NIX — 3,00 млн грн.

Нагадаємо, великі платники податків у січні-квітні 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету.

Фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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