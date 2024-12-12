БЕБ викрило 2 феросплавні заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту — Finance.ua

БЕБ викрило 2 феросплавні заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту Сьогодні 16:44 — Кримінал

БЕБ викрило 2 феросплавні заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту

Бюро економічної безпеки України викрило 2 феросплавні заводи, афілійованих до відомих українських олігархів, в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції, повідомила пресслужба БЕБ.

Встановлено, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані державі, підтверджуються аналітиками Бюро.

У рамках розслідування кримінального провадження детективи також встановили, що зазначені заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Зокрема сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.

Читайте також БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків

Загалом лише впродовж 2022−2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю 853 млн доларів.

Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на згадуваних підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.