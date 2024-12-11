День фінансів: кредит від США на $20 млрд, обмін пошкоджених купюр, шахрайська схема із «тисячею Зеленського» — Finance.ua

День фінансів: кредит від США на $20 млрд, обмін пошкоджених купюр, шахрайська схема із «тисячею Зеленського» Вчора 17:45

Середа, 11 грудня. Гороховський розповів, до чого призведе підвищення податків, а Марченко — скільки Україна зможе воювати без допомоги США.

Обмін пошкоджених купюр. Усі банки України зобов’язані без будь-яких обмежень приймати зношені банкноти та монети для обміну на придатні. На практиці нерідкою є ситуація, коли банки чи небанківські установи відмовляються приймати від клієнтів гроші. Якщо з гривнями це, скоріш, виключення, то з іноземною валютою можна говорити про правило. У новій статті розповімо, як вчинити з певними видами купюр, до кого в такому випадку звертатися та що робити, якщо вам відмовили в обміні таких грошей:

Обмеження карткових переказів. Вчора ми Вчора ми писали про те, що українські банки підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Національний банк оприлюднив деталі меморандуму. Згідно з документом, клієнти зможуть звертатися до банків із запитом для підвищення встановленого ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

До чого призведе підвищення податків. На На думку співзасновника monobank Олега Гороховського, український бізнес через підвищення податків ще більше піде в тінь. За його словами, велика помилка вважати, що якщо держава підвищить податки, то вона збере більше.

Нардеп Данило Гетманцев зі свого боку повідомив , що в Україні після закінчення війни проти росії не стануть скасовувати військовий збір, який зараз підвищили до 5%. Проте коли війна скінчиться та скасують воєнний стан, підвищення теж скасують і він знову повернеться до значення в 1,5%.

Кредит США. Міністерство фінансів США Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні 20 мільярдів доларів кредиту у рамках ініціативи G7. Кошти будуть погашатись за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Також Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг із технічного обслуговування та підтримки винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 млн.

Крім того, Канада надасть Україні військову допомогу на 587 млн доларів.

Україна без допомоги США. Міністр фінансів Сергій Марченко Міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що Україна має достатньо коштів і зброї, щоб воювати проти росії ще принаймні протягом першої половини 2025 року. За його словами, зараз Україна отримує потрібну зброю зі США, а у 2025 році виділить із бюджету достатньо коштів на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки.

Водночас Міністерство фінансів запевняє , що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік. «Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни», — зазначили в міністерстві.

«Тисяча Зеленського». Перші перекази допомоги у розмірі 1000 грн Перші перекази допомоги у розмірі 1000 грн почали надходити на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання. Але через шахрайство із програмою платіжний сервіс EasyPay припинив надавати послугу «повернення грошей» для абонентів Vodafone та lifecell. Шахраї використовували просту схему: отримували кошти за програмою, поповнювали мобільний рахунок, а потім знімали гроші з телефону готівкою.

Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців. robota.ua щодо зміни заробітних плат у 2022−2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців. Компанії адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати. У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн. Аналіз robota.ua щодо зміни заробітних плат у 2022−2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців. Компанії адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати. У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн.

Як свідчать результати дослідження Grc.ua, кадровий голод змушує роботодавців наймати на роботу працівників 50+, що раніше було рідкістю. 2024 рік став «проривним» у цьому питанні, адже 77% опитаних роботодавців заявили, що звертають увагу на кандидатів 50+ і наймають їх у разі відповідності профілю посади.

Фінмоніторинг. З початку року Державна служба фінансового моніторингу З початку року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн.

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