Вимагають гроші за посилки: рідних військовополонених попередили про шахраїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вимагають гроші за посилки: рідних військовополонених попередили про шахраїв

31
Вимагають гроші за посилки: рідних військовополонених попередили про шахраїв
Вимагають гроші за посилки: рідних військовополонених попередили про шахраїв
В Україні діють шахраї, котрі вимагають гроші з рідних військовополонених. Вони представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій.
Про це повідомив уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
«Закликаю членів родин військовополонених та зниклих безвісти оборонців України бути пильними, адже прослідковується активація шахраїв, які телефонують і представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій або благодійних організацій», — написав Лубінець.
Читайте також
За його словами, під час розмови зловмисники заявляють, що нібито можуть відправити посилки військовополоненим від їхніх родичів, але для цього необхідно здійснити оплату.
Однак Лубінець зауважив, що жодної платні у здійсненні передачі листів чи посилок не може бути. Адже така гуманітарна ініціатива реалізується через МКЧХ, державні інституції та офіційні волонтерські організації. А вся підтримка від держави для родин захисників і захисниць — абсолютно безкоштовна.
Варто зазначити, якщо вам телефонували невідомі особи та вимагали оплатити «доставку посилки» військовополоненому, негайно звертайтеся до:
  • Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ — 0 800 50 14 82;
  • Координаційного штабу — 0 800 300 529;
  • Кіберполіції — 0 800 50 51 70.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.