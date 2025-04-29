БЕБ викрило злочинну організацію, яка замість дров для армії купувала нерухомість і раритетні авто — Finance.ua
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БЕБ викрило злочинну організацію, яка замість дров для армії купувала нерухомість і раритетні авто

Кримінал
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БЕБ викрило злочинну організацію, яка замість дров для армії купувала нерухомість і раритетні авто
БЕБ викрило злочинну організацію, яка замість дров для армії купувала нерухомість і раритетні авто
Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру 8 особам — учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
До складу злочинної організації входили керівники квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальники паливної групи, уповноважені особи з проведення державних закупівель КЕУ, колишні керівники КЕУ та фізичні особи-підприємці.
Правоохоронці викрили згаданих осіб у зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.
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За даними слідства, фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами.
При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її КЕУ.
За такою схемою привласнили майже 90 млн грн державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.
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За частину незаконно отриманих коштів підозрювані придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які витратили на купівлю 13 автомобілів, 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлові будівлі — понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові та 2 радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102».
На підставі зібраних доказів підозри оголосили вісьмом учасникам злочинної організації, за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
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Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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