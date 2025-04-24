Підозру отримав посадовець, який привласнив майже 20 млн грн на закупівлі дров для потреб військових — Finance.ua

Підозру отримав посадовець, який привласнив майже 20 млн грн на закупівлі дров для потреб військових Сьогодні 18:00 — Кримінал

Начальникові квартирно-експлуатаційного відділу однієї зі східних областей інкримінують недбале ставлення до служби. Посадовцю може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Про це пише Нацполіція.

Справи щодо учасників п’яти організованих злочинних груп, причетних до махінацій під час закупівлі дров, вже скеровані до суду.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції та детективи Бюро економічної безпеки, керівник підрозділу допустив привласнення підприємцями коштів, виділених на придбання твердої паливної деревини для потреб військових.

Раніше правоохоронці викрили учасників п’яти угруповань, до складу яких входили підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів.

За даними слідства, на початку 2024 року посадовець уклав з низкою підприємців прями договори із закупівлі дров на загальну суму понад 73 млн грн. Проте в офіційних документах останні зазначили фіктивні дані щодо їх вартості. Різниця становила майже 20 млн грн.

Це підтверджується результатами експертиз. Недбале ставлення начальника підрозділу до служби призвело до розтрати державних коштів. Нині йому, за погодженням із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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