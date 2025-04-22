ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн — Finance.ua

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн Сьогодні 19:12 — Кримінал

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованої на Вінниччині, який безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям у тилу.

«У період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій. Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях», — йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 млн грн.

Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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