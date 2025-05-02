Зловмисник викрав 40 000 євро, отриманих жінкою після загибелі військовослужбовця ЗСУ — Finance.ua

Зловмисник викрав 40 000 євро, отриманих жінкою після загибелі військовослужбовця ЗСУ Сьогодні 07:36 — Кримінал

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному уродженцю Запорізької області, який в умовах воєнного стану викрав грошові кошти з квартири жінки в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України, пише cripo.com.ua

За даними слідства, наприкінці квітня цього року чоловік, який відбув покарання за умисне вбивство, перебуваючи у квартирі в м. Черкаси за місцем проживання 45-річної жінки, викрав із сейфу грошові кошти в сумі 40 000 євро, які потерпіла отримала від держави після загибелі колишнього чоловіка — військовослужбовця Збройних Сил України.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України на території м. Дніпро.

Слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 5 ст. 185 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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