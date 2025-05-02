БЕБ викрило злочинну групу, що налагодила контрабанду автомобілів під виглядом гумдопомоги ЗСУ — Finance.ua

БЕБ викрило злочинну групу, що налагодила контрабанду автомобілів під виглядом гумдопомоги ЗСУ
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення автівок.
Про це повідимили у БЕБ.
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Слідством встановлено, що підозрювані у змові спільно з керівником благодійної організації ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Переважну частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, було вилучено 30 авто, документи, готівку та компʼютерну техніку.
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Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201−4 Кримінального кодексу України. Його спільнику, а також керівнику благодійної організації — у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201−4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів, вчинена організованою групою).
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинного угрупування.
Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють співробітники Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України, Управління СБУ у Львівській області та за сприяння Львівської митниці. Процесуальне керівництво — прокурори Львівської обласної прокуратури.
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