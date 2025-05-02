Сина експрезидента «Мотор Січі» затримали в Монако, його підозрюють у розкраданні активів компанії — Finance.ua

Сина експрезидента «Мотор Січі» затримали в Монако, його підозрюють у розкраданні активів компанії Сьогодні 11:45 — Кримінал

Сина експрезидента «Мотор Січі» затримали в Монако, його підозрюють у розкраданні активів компанії

Українські правоохоронці затримали в Монако сина експрезидента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Олександр Богуслаєв разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що СБУ та Офіс Генпрокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ».

Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

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Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.

Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

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У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, за рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва та його бізнес-партнера Петра Кононенка стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна.

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