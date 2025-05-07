Вартість експорту російської нафти впала до мінімуму за два роки — Bloomberg — Finance.ua
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Вартість експорту російської нафти впала до мінімуму за два роки — Bloomberg

Енергетика
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Падіння цін на нафту призвело до того, що вартість експорту російської сирої нафти знизилася до найнижчого рівня за останні два роки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Загальна вартість поставок за чотири тижні — до 4 травня — становила близько $4,96 млрд; це на $220 млн, або 4%, менше, ніж за такий же період до 27 квітня. Це падіння, яке призвело до найнижчої вартості експорту з квітня 2023 року, є наслідком зниження ринкових середніх тижневих цін на нафту — нижче $50 за барель.
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На тлі падіння світових цін потоки нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 4 травня майже не змінилися і становили 3,29 млн барелів на добу.
Загалом, згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, 30 танкерів завантажили 22,38 млн барелів російської нафти за тиждень до 4 травня. Цей обсяг знизився порівняно з попереднім тижнем — з 23,72 млн барелів на 32 танкерах.
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Експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики впали приблизно на $4,50 за барель до середнього рівня трохи більше $49 за барель, тоді як ціни на вантажі, які завантажуються в Чорному морі, знизилися приблизно на $4,30 за барель — нижче $50. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO впала приблизно на $4,40 до $55,30 за барель.
Падіння вартості експорту було спричинене очікуваннями, що ОПЕК+, яку очолюють росія та Саудівська Аравія, збільшить планові показники видобутку на червень, що згодом було вирішено.
За матеріалами:
Укрінформ
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