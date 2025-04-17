Чехія стала повністю незалежною від російської нафти — Finance.ua

Чехія стала повністю незалежною від російської нафти Сьогодні 16:30 — Енергетика

Чехія стала повністю незалежною від російської нафти

Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.

Про це у четвер, 17 квітня, заявив прем’єр-міністр Петр Фіала на пресконференції, пише ČTK

Як зазначається, це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу.

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Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії, заявив Фіала.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності», — заявив прем’єр-міністр країни.

Нагадаємо, у січні прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу «Дружба».

Європейська правда За матеріалами:

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