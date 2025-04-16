Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року — Bloomberg

Енергетика
18
Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року — Bloomberg
Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року — Bloomberg
Доходи росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року, у той час як сам рівень експорту скорочується уже третій тиждень поспіль, а ціни на чорне золото знизилися на тлі торговельної війни між США та Китаєм.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Експортні потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 13 квітня знизилися до 3,13 мільйона барелів за добу, що є найнижчим показником з лютого, та приблизно на 320 тис. б/д нижче свого нещодавнього піку.
Крім того, валова вартість поставок сирої нафти знизилася приблизно на 80 мільйонів доларів США (або на 6%) до 1,29 мільярда доларів США на тиждень.
Це найнижчий показник з періоду, що закінчився 16 липня 2023 року.
Загалом за тиждень до 13 квітня 29 танкерів завантажили 21,93 мільйона барелів російської сирої нафти, свідчать дані стеження за суднами та звіти портових агентів. Обсяг знизився з 22,23 мільйона барелів на тій же кількості суден минулого тижня.
Експортна вартість російської сирої нафти Urals із портів у Балтійському морі зменшилася приблизно на 9,10 долара за барель, тоді як нафта, що завантажується в портах у Чорному морі, подешевшала приблизно на 9,40 долара за барель.
Ціна основного сорту ESPO у російських портах у Тихому океані зменшилася приблизно на $9,70.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems