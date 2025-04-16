Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року — Bloomberg Сьогодні 15:15 — Енергетика

Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року — Bloomberg

Доходи росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року, у той час як сам рівень експорту скорочується уже третій тиждень поспіль, а ціни на чорне золото знизилися на тлі торговельної війни між США та Китаєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg

Експортні потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 13 квітня знизилися до 3,13 мільйона барелів за добу, що є найнижчим показником з лютого, та приблизно на 320 тис. б/д нижче свого нещодавнього піку.

Крім того, валова вартість поставок сирої нафти знизилася приблизно на 80 мільйонів доларів США (або на 6%) до 1,29 мільярда доларів США на тиждень.

Це найнижчий показник з періоду, що закінчився 16 липня 2023 року.

Загалом за тиждень до 13 квітня 29 танкерів завантажили 21,93 мільйона барелів російської сирої нафти, свідчать дані стеження за суднами та звіти портових агентів. Обсяг знизився з 22,23 мільйона барелів на тій же кількості суден минулого тижня.

Експортна вартість російської сирої нафти Urals із портів у Балтійському морі зменшилася приблизно на 9,10 долара за барель, тоді як нафта, що завантажується в портах у Чорному морі, подешевшала приблизно на 9,40 долара за барель.

Ціна основного сорту ESPO у російських портах у Тихому океані зменшилася приблизно на $9,70.

Укрінформ За матеріалами:

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