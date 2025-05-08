В Україні змінять стандарт напруги в мережі: що відомо та як в інших країнах (інфографіка) — Finance.ua

В Україні змінять стандарт напруги в мережі: що відомо та як в інших країнах (інфографіка) Сьогодні 06:36 — Енергетика

В Україні змінять стандарт напруги в мережі: що відомо та як в інших країнах (інфографіка)

В Україні з 1 липня почнуть діяти стандарти якості електропостачання, гармонізовані з європейськими вимогами: зокрема, відбудеться перехід на номінальну напругу 230/400 В.

Про це пише «Слово і діло».

У березні в Україні набули чинності нові державні стандарти (ДСТУ EN 50160:2023) за європейським підходом до визначення параметрів якості електропостачання.

Інфографіка: «Слово і діло»

З 1 липня почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електропостачання, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В. Одне з ключових нововведень, повідомили в НКРЕКП, полягає в установленні чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

«Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності», — пояснили в комісії.

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Побутовій техніці через зміну стандартів напруги нічого не загрожує: сучасні пристрої виготовляють з урахуванням європейських норм. Більшість старих приладів також можуть витримати до 240 В.

Наприклад, на зарядних пристроях для ноутбука та мобільних телефонів зазначено, що вони витримують напругу від 100 до 240 В. Такі ж цифри вказані, наприклад, на зарядному пристрої для акумуляторного пилососа або на штепсельній вилці тостера.

У світі найбільш поширені два стандарти напруги: американський стандарт 100−127 вольт, європейський стандарт 220−240 вольт.

Інфографіка: «Слово і діло»

Найнижча напруга в мережі — 100 вольт — у Японії. Напруга 110 В — у Белізі, Гаїті, Колумбії та Ямайці, 115 В — на Барбадосі, у Тринідаді і Тобаго, 120 В — у Венесуелі, США, Гватемалі, Гондурасі, Домініканській Республіці, Еквадорі, Канаді, Коста-Риці, Мікронезії, Нікарагуа, Палау, Панамі, Сальвадорі, на Багамах.

Напруга 240 В використовується в Австралії, Брунеї, Гаяні, Кенії, Катарі, Кірибаті, Малайзії, Науру, Уганді, Фіджі, Папуа-Новій Гвінеї, на Сейшелах, Тонга.

В інших країнах світу, зокрема європейських, використовується напруга 220 або 230 вольт.

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