З 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи якості електроживлення: що це значить — Finance.ua

З 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи якості електроживлення: що це значить
З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В.
Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).
Для чого це
Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.
Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.
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