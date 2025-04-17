З 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи якості електроживлення: що це значить — Finance.ua

З 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи якості електроживлення: що це значить Сьогодні 10:12 — Енергетика

З 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи якості електроживлення: що це значить

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Для чого це

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.

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