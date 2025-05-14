Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну — Finance.ua
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Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну

Енергетика
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Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну
Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну
З початку року Україна імпортувала майже 370 тис. т бензину, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. У квітні поставки трохи недотягнули до 100 тис. т, але зросли на 28% за торішній показник.
Про це пише Еnkorr.
Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну
Зазначається, що на ринок бензину вплинуло набуття з 1 травня чинності норми про обов’язкове додавання біоетанолу. Так, у квітні було відвантажено близько 58 тис. т «спиртового», або 60% загального імпорту бензину.
Провідні позиції посів польський концерн PKN Orlen, який оперативно зорієнтувався в ситуації й почав відправляти українським контрагентам нове пальне. Квітневий результат — 37,5 тис. т — абсолютна перевага у постачаннях бензину з біоетанолом.

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Лідером серед постачальників бензину з великим відривом став литовський Мажейкяйський НПЗ PKN Orlen (32,2 тис. т, або третина імпорту). Загалом же з Литви імпортувала 41 українська компанія. Порівняно з квітнем минулого року литовці наростили експорт в Україну в 3,2 раза.
Другий рядок за OMV Petrom — 23,82 тис. т, з яких трохи більш як 15 тис. т — спиртовмісного. Також з румунського напрямку 7 бензовозів надійшло від Oscar Downstream.
На відміну від Польщі, імпорт бензину з Німеччини скоротився на 33%, до 14,8 тис. т. Причина — обвал постачань з НПЗ Holborn з 9,9 до 2,7 тис. т. Через нові вимоги до А-95 цей напрямок покинули найбільші покупці.
Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну
У квітні ТОП-10 найбільших імпортерів збільшили свою частку у загальному імпорті з 83% до 88%, забезпечивши 86,2 тис. т пального (+5%).
Незмінна трійка лідерів — ОККО, WOG і UPG — завезла сумарно 72,7 тис. т. Постачання ОККО збільшилися 16% (38,2 тис. т), WOG зменшилися на 8% (22,4 тис. т), UPG — не зазнали змін (12,1 тис. т).
Десятку лідерів покинули «Люкс Країна» і «Авантаж». Це дало змогу гуртовику «АТ Енерго Трейд», який збільшив постачання з Молдови на 96% (1,3 тис. т), і АЗС «Маркет» потрапити у список.
Литва стала найбільшим постачальником бензину в Україну
«Бензин залишається єдиною позицією серед моторних палив, імпорт якого 2025 року зростає. Найкращі позиції утримує польський Orlen, який має давні зв’язки з українськими компаніями. Тим часом поки немає впевненості, що позиції „Орлену“ залізобетонні, бо сталої стратегії щодо України ще озвучено не було», — зауважують аналітики.
За матеріалами: enkorr
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