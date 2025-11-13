Додаток Google Photos отримає масштабне оновлення ШІ Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

Додаток Google Photos отримає масштабне оновлення ШІ

Google оголосила про інтеграцію нових функцій генеративного ШІ у додаток Google Photos. Оновлення, яке працюватиме на базі передової моделі редагування зображень Nano Banana, стане доступним для користувачів як на платформі Android, так і на iOS.

Компанія нарешті виконує свою обіцянку, дану в жовтні, щодо впровадження Nano Banana у свій популярний фотосервіс. Ця модель, що вперше з’явилася раніше цього року у вигляді демонстрації без бренду, замінить старіші алгоритми, які використовувалися у функції «Допоможи мені редагувати». Google запевняє, що нове покоління ШІ забезпечить «кращий» та якісніший результат редагування.

Nano Banana в «Допоможи мені редагувати»

Ключовою особливістю оновленої функції «Допоможи мені редагувати» є доступ до приватних груп облич користувача. Це дозволяє віддавати текстові команди, використовуючи імена. Наприклад, можна ввести запит «Прибрати сонцезахисні окуляри з Райлі», і Nano Banana самостійно ідентифікує потрібну людину на фото (за умови, що вона збережена) та виконає редагування без додаткових інструкцій.

Окрім практичних змін, модель дозволить застосовувати й більш «фантастичні» редагування, кардинально змінюючи стиль зображення.

Шаблони ШІ та нова кнопка «Запитати»

Розуміючи, що не всі користувачі знайомі з тонкощами написання ШІ-запитів, Google додає новий розділ «Створити за допомогою ШІ» (Create with AI). Він запропонує колекцію готових шаблонів на основі популярних в додатку редагувань.

Серед доступних опцій будуть такі запити:

«Влаштуй мені фотосесію високої моди»;

«Створи професійний портрет»;

«Помісти мене на зимову святкову листівку».

Також у додатку з’явиться нова кнопка «Запитати» (Ask). Її не слід плутати з наявною функцією «Запитати у Фото» (Ask Photos) — інструментом семантичного пошуку. Нова кнопка буде контекстуальною і з’являтиметься під час перегляду знімка. Вона дозволить отримувати інформацію про вміст фото, знаходити схожі зображення або описувати бажані правки, які Nano Banana негайно виконає.

За даними Google, розгортання нових функцій вже почалося. Як це часто буває, повна доступність може зайняти кілька днів. Варто зазначити, що хоча пошукова функція «Запитати у Фото» цього тижня розширюється на 100 нових країн, нова кнопка «Запитати» наразі буде доступна лише в США.

