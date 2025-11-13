0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому не можна мити машину засобом для посуду

Технології&Авто
100
Чому не можна мити машину засобом для посуду
Чому не можна мити машину засобом для посуду
Мити автомобіль звичайним засобом для посуду може здатися простим і економним способом. Рідина добре піниться і швидко усуває жир та бруд. Але регулярне використання таких засобів може пошкодити лакофарбове покриття вже через кілька місяців.

Причина

Більшість засобів для посуду розчиняють жири та олії, які входять до складу захисного воску на фарбі. Після кількох таких «кухонних» мийок машина залишається без захисту від сонця, вологи та пилу, фарба швидко вигорає і втрачає блиск.
Особливо це помітно на темних автомобілях: чорна фарба стає матовою і тьмяною. Крім того, агресивна хімія може пошкодити гумові ущільнювачі, пластикові елементи, фари, прозорі плівки та вінілові наклейки. Вони тріскаються, тьмяніють і втрачають еластичність.
Для регулярного догляду краще використовувати спеціальні автошампуні. Вони делікатно очищують кузов, зберігаючи захисний шар воску. Для матових автомобілів існують окремі засоби, які не шкодять поверхні і підтримують ефект покриття.
Засіб для посуду можна застосовувати лише у виняткових випадках — наприклад, щоб повністю зняти старе покриття перед нанесенням нового воску або кераміки.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems