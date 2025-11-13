Чому не можна мити машину засобом для посуду Сьогодні 19:44 — Технології&Авто

Чому не можна мити машину засобом для посуду

Мити автомобіль звичайним засобом для посуду може здатися простим і економним способом. Рідина добре піниться і швидко усуває жир та бруд. Але регулярне використання таких засобів може пошкодити лакофарбове покриття вже через кілька місяців.

Причина

Більшість засобів для посуду розчиняють жири та олії, які входять до складу захисного воску на фарбі. Після кількох таких «кухонних» мийок машина залишається без захисту від сонця, вологи та пилу, фарба швидко вигорає і втрачає блиск.

Особливо це помітно на темних автомобілях: чорна фарба стає матовою і тьмяною. Крім того, агресивна хімія може пошкодити гумові ущільнювачі, пластикові елементи, фари, прозорі плівки та вінілові наклейки. Вони тріскаються, тьмяніють і втрачають еластичність.

Для регулярного догляду краще використовувати спеціальні автошампуні. Вони делікатно очищують кузов, зберігаючи захисний шар воску. Для матових автомобілів існують окремі засоби, які не шкодять поверхні і підтримують ефект покриття.

Засіб для посуду можна застосовувати лише у виняткових випадках — наприклад, щоб повністю зняти старе покриття перед нанесенням нового воску або кераміки.

