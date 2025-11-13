Сем Альтман створює цифровий паспорт, який відрізнятиме людей від ШІ Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Стартап Сема Альтмана Tools for Humanity розробляє пристрій Orb, який сканує райдужку ока для створення цифрового паспорту користувача.

Про це повідомляє Business Insider.

CEO OpenAI Сем Альтман співзаснував стартап Tools for Humanity, який розробляє пристрій Orb — металеву сферу, що сканує райдужку ока, щоб підтвердити, що користувач є людиною. Технологія створює World ID — цифровий ідентифікатор, який має відрізняти людей від штучного інтелекту в інтернеті.

Компанія вже перевірила 17,5 млн користувачів, але це лише 2% від цілі — охопити 1 млрд людей. За даними Business Insider, стартап залучив $240 млн інвестицій від Andreessen Horowitz, Bain Capital та Khosla Ventures з оцінкою у $2,5 млрд.

Після сканування користувачі отримують токени Worldcoin вартістю близько $0,8 за монету та доступ до застосунку World — платформи з власними мініпрограмами, месенджером і криптогаманцем.

Проєкт стикається з регуляторними обмеженнями у низці країн, зокрема Іспанії, Індії, Індонезії, Колумбії, Таїланді та на Філіппінах, діяльність Worldcoin зупинено, заборонено або розслідується через порушення правил обробки даних.

Минулого року німецька влада визнала заходи безпеки компанії недостатніми для захисту від кіберзлочинців або державних атак, а Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що збір біометричних даних може становити загрозу національній безпеці.

У жовтні цього року регулятори у трьох країнах вжили нових заходів. Філіппіни заборонили сканування очей через порушення законодавства про конфіденційність, Колумбія наказала видалити дані користувачів, а Таїланд заарештував підозрюваних у веденні неліцензованого бізнесу з цифровими активами.

