Xiaomi знову досягла рекордних постачань електромобілів

Xiaomi у жовтні 2025 року досягла рекордної позначки у постачанні електромобілів — 48 654 одиниц і . Це вже другий місяць поспіль, коли китайська компанія постачає понад 40 тисяч авто.
Про це повідомляє CNEVPost.
Xiaomi 1 листопада заявляла, що постачання електромобілів перевищили 40 тисяч, проте точних цифр не наводила. Тепер новий звіт China Passenger Car Association (CPCA) демонструє детальну інформацію.
Загалом з січня по жовтень 2025 року китайська компанія поставила 315 376 автомобілів, майже досягнувши цілі у 350 тисяч одиниць. Щодо жовтня, то з 48 654 авто, електрокросовер YU7 відповідає за 33 662 одиниці, або ж 69,19%, на 50,49% більше, ніж у вересні.
Загальні постачання електрокросовера YU7, запущеного у червні 2025 року, вже досягли 80 855 одиниць.
Седан SU7, включно з SU7 Ultra, було поставлено 14 992 одиниць у жовтні — на 27,67% менше, ніж у той самий період 2024 року, та на 23,43% менше, ніж у вересні цього року. Загальні постачання седана за цей рік склали 234 521 одиниці.
Проблеми з постачання SU7 пов’язані не з падінням попиту, а з виробничими обмеженнями, через надання пріоритету YU7. Китайські клієнти, що замовляли седан, очікують на свій автомобіль щонайменше 26 тижнів. На електрокросовер чекають від 32 до 38 тижнів.
За матеріалами:
mezha.media
Також за темою
