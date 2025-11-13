0 800 307 555
OpenAI представила GPT-5.1 — вона складається із двох версій

Технології&Авто
115
Компанія OpenAI оголосила про оновлення GPT-5 і запуск нової моделі GPT-5.1, яка включає GPT-5.1 Instant (Миттєва) та GPT-5.1 Thinking (Мисляча).
Про це йдеться в блозі компанії.

Чим вирізняється нова версія

В OpenAI розповіли, що GPT-5.1 Instant, модель, яка використовується найчастіше, тепер тепліша, інтелектуальніша і краще дотримується інструкцій користувачів. Натомість GPT-5.1 Thinking, вдосконалена модель міркування, стала простішою для розуміння, швидшою у простих завданнях і наполегливішою у складних.
Вперше GPT-5.1 Instant може використовувати адаптивне міркування, щоб вирішувати, коли потрібно подумати, перш ніж відповідати на складніші запитання. Це забезпечує більш ґрунтовні та точні відповіді, водночас зберігаючи швидкість реагування, кажуть у компанії.
Відповіді GPT-5.1 Thinking також чіткіші, містять меншу кількість жаргону та невизначених термінів. Це, як повідомляють в OpenAI, робить модель доступнішою та простішою для розуміння, особливо для виконання складних завдань на роботі та пояснення технічних концепцій.

Кому вже доступна GPT-5.1

Розгортання нової моделі почалося 12 листопада 2025 року — спочатку для платних користувачів ChatGPT (Plus, Pro, Business), а згодом — для всіх підписників та користувачів безплатної версії. Підтримка через API з’явиться найближчими тижнями.
Попередні моделі GPT-5 залишатимуться доступними ще три місяці у спеціальному меню, щоб користувачі могли порівняти їх із новою версією.
За матеріалами:
detector.media
