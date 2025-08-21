Іноземцям дозволили служити офіцерами в Нацгвардії — Finance.ua
укр
Іноземцям дозволили служити офіцерами в Нацгвардії

9
Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити в Національній гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Документ передбачає кілька обов’язкових процедур для кандидатів:
  • спеціальну перевірку;
  • медичний огляд;
  • проходження поліграфа.
Служба здійснюватиметься за контрактом: від 1 до 5 років, а для офіцерів — до 10 років.
Іноземцям присвоюватимуть військові звання відповідно до стандартів НАТО.
Нагадаємо, нині в Збройних силах України служать добровольці із 72 країн. Близько 40% — це представники Південної Америки. Якщо на початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ долучалося 100−150 іноземців на місяць, то нині ця цифра сягає приблизно 600.
На початку 2025 року Кабінет Міністрів затвердив нові правила щодо проходження перевірки на поліграфі для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ. Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі.
Іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні чи дозвіл на імміграцію.
За матеріалами:
Finance.ua
