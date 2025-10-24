Україна введе ліміти для гравців в азартні ігри
Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт Наказу, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців в азартні ігри. Його винесли на громадське обговорення.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Що саме передбачає документ:
- фінансові ліміти — визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;
- часові ліміти — тривалість участі в азартних іграх;
- максимальний безперервний час гри та тривалість обов’язкової перерви.
Гравець буде самостійно визначати ліміти — одразу на добу, тиждень і місяць. Відлік часу розпочинатиметься з моменту першої ставки та фіксуватиметься з точністю до секунди.
Ліміти на гру в Україні визначають вперше. Подібні підходи вже працюють у країнах ЄС, Канаді та США і є частиною системи запобігання ігровій залежності. Згодом можна буде коригувати ліміти на основі даних про поведінку гравців.
«Це важливий крок до формування цивілізованого та контрольованого ринку, де гра не переходить у залежність. Ми використовуємо міжнародний досвід і водночас створюємо українську модель, яка базуватиметься на реальних даних після запуску Державної системи онлайн-моніторингу», — зазначає Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України.
Текст проєкту Наказу опублікований на сайті. Після громадського обговорення Мінцифра має опрацювати пропозиції громадян та узгодити документ із державними органами. Далі — прийняття Наказу.
Поділитися новиною
Також за темою
FAVBET Tech: «Податки ІТ-бізнесів перетворюються на тисячі дронів і стабільні виплати у тилу»
Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики
Україна введе ліміти для гравців в азартні ігри
ФГВФО отримав 4,4 млрд грн від ліквідованих банків
Пишний пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня
Jupiter співпрацює з Kalshi для запуску ринків на блокчейні Solana, а XYZVerse збирає 15 млн $ з призовим фондом 5,5 млн $