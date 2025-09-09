0 800 307 555
Аналітики прогнозують, що до кінця року резерви НБУ перевищать $55 млрд

Казна та Політика
59
Валові міжнародні резерви Національного банку України у серпні збільшилися на 7% і досягли $46 млрд. Від початку року приріст становив 5,1%.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Зростання стало можливим завдяки значним обсягам міжнародної підтримки. Україна отримала $4,7 млрд у межах програм Ukraine Facility та ERA, а також $1,1 млрд від Світового банку. Ці кошти стали головним чинником збільшення резервів.

Зазначається, що Україна протягом місяця отримала значні обсяги міжнародної фінансової допомоги. Україна отримала $4,7 млрд у межах програм Ukraine Facility та ERA, а також $1,1 млрд від Світового банку.
Водночас НБУ витратив близько $2,7 млрд на продаж валюти для підтримки ринку. Також було спрямовано близько $0,7 млрд на обслуговування зовнішніх боргів.
Графік: ICU
Графік: ICU

Оцінка ICU

Аналітики ICU зазначають, що різке зростання резервів було очікуваним завдяки надходженню зовнішньої допомоги. Вони прогнозують, що ця тенденція збережеться до кінця 2025 року — обсяги фінансової підтримки перевищуватимуть витрати НБУ на інтервенції.
За прогнозами, до кінця року резерви перевищать $55 млрд. Це дозволить Національному банку щонайменше протягом наступних 12 місяців повністю контролювати ситуацію на валютному ринку та курс гривні.
Нагадаємо, 4 вересня Національний банк повідомив, що станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 млрд, що на 7% більше, ніж у серпні. Динаміку резервів визначала низка чинників:
1. Надходження та виплати за державним боргом.
2. Операції на валютному ринку.
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
