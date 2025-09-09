Мінекономіки та НБУ готують новий механізм валютного контролю Сьогодні 12:25 — Казна та Політика

Мінекономіки та НБУ готують новий механізм валютного контролю

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та Національний банк України працюють над розробкою більш деталізованого механізму валютного контролю для підтримки бізнесу.

Про це повідомив очільник міністерства Олексій Соболев, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, уряд рекомендував збільшити терміни валютних розрахунків для окремої продукції машинобудування до 270 днів. «Підемо у розмови з Нацбанком. Ви бачите самі статистику: на жаль, цього року торговельний дефіцит зростає щомісяця», — сказав Соболев.

Він пояснив, що ситуація зараз гірша, ніж була на початку року: валютних надходжень менше, ніж Україна виводить.

Міністр зазначив, що руйнування інфраструктури внаслідок атак рф змушують Україну додатково імпортувати обладнання, і це створює додатковий тиск на баланс.

«Нам здається, що необхідно напрацювати більш детальний механізм, який незагально все посуне, щоб уникнути ризиків відтоку валюти та нових розривів, які можуть загрожувати макрофінансовій стабільності. Ми працюємо зараз з НБУ, щоб можна було це зробити», — наголосив Соболев.

Він підкреслив, що для відновлення бізнесу критично важливий доступ до обладнання. Постачання інколи триває понад 80 днів, тому потрібно знайти баланс між валютними надходженнями та можливістю підприємств оновлювати виробництво.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів рекомендував НБУ збільшити термін розрахунків у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів, але центробанк відхилив рекомендації та запросив у Мінекономіки додаткові аналітичні обґрунтування.

У жовтні минулого року тоді ще перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко повідомляла, що уряд намагається переконати Нацбанк у необхідності такого кроку.

На початку червня 2025 року заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій повідомив, що під час роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) 20−27 травня сторони погодили, що НБУ все ще очікує додаткові аргументи від Кабміну, після чого Нацбанк знову розгляне пропозицію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.