День фінансів: прогноз курсу від Dragon Capital, рішення Кабміну для підтримки бізнесу, виплати після звільнення за кордоном Сьогодні 17:45

Вівторок, 9 вересня. Прогнози щодо курсу гривні, рішення для бізнесу та нові правила для перевізників.

Прогноз курсу

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала прогнозує , що до кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$. За словами Фіали, у 2025 році зростання ВВП України сповільниться до 2% або навіть нижче. Базовий прогноз на 2026 рік становить 1,5%.

Аналітики ICU вважають , що НБУ навмисно тримає курс гривні нижче 41,5 грн/$ і навіть зміцнює його ближче до максимумів, зафіксованих у квітні. Найімовірніше, НБУ зберігатиме ще певний час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного ослаблення.

Також аналітики ICU прогнозують , що до кінця року резерви НБУ перевищать $55 млрд.

Важливі рішення для бізнесу

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які допоможуть бізнесу працювати ефективніше та сприятимуть зростанню економіки України. Наприклад, продовжено максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» до 31 березня 2027 року. Також уряд відкрив шлях до автоматизації розгляду скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.

Також Кабмін доповнив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання співробітників, включивши підприємства, що виробляють БПЛА, військову та спеціальну техніку, боєприпаси та їх складові.

Ринок нерухомості

За даними сервісу ЛУН, станом на вересень 2025 року найдорожчі однокімнатні квартири продаються у дореволюційних будинках (побудованих до 1918 року), тоді як найдоступніші — у «хрущовках» 1956−1969 років.

Як розповів бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський, навіть коли ринок нерухомості завмирає, є квартири, які розлітаються мало не миттєво. Їх купують швидше за інші, незалежно від економічної ситуації. Секрет — у поєднанні ціни та ключових параметрів, які більшість покупців вважає «золотим стандартом» житла.

За даними Dim. ria, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. Водночас зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України.

Українці за кордоном

Українці, які постійно живуть у Польщі, зобов’язані міняти свої водійські права на польські. До 30 вересня 2025 року діє перехідний період для українців зі статусом тимчасового захисту (UKR). Вони ще можуть користуватися українськими правами. Але вже з 1 жовтня виняток може зникнути — тоді навіть зі статусом UKR доведеться мати польське посвідчення водія.

У Чехії запропонували переглянути дозволи на проживання для всіх українських біженців — залишитися зможуть тільки ті, хто працює на непопулярних серед чехів роботах. Це питання стає для місцевих політсил одним із центральних у виборчій кампанії.

💼 Коли людина втрачає роботу у своїй країні — це завжди стрес. Але коли це відбувається за кордоном, у чужій правовій системі та з іншими правилами трудового законодавства, ситуація ускладнюється в рази. У новому матеріалі ми пояснимо, які виплати гарантовані законом, які умови треба виконати, та надамо практичні поради, щоб звільнення не стало фінансовим шоком:

Правила перетину кордону для міжнародних перевізників

З 10 вересня з 8:00 під час бронювання місця в черзі для перетину кордону для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників потрібно заповнювати дані лише в системі «єЧерга». Таким чином, єЧерга стане «єдиним вікном» заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту.

Відмітимо, що в Україні відкрили першу новозбудовану ділянку євроколії Чоп — Ужгород. Євроколія Чоп — Ужгород — це 22 км колії європейського стандарту, які вперше напряму з’єднали український обласний центр із транспортною системою ЄС. Наступний великий етап — євроколія від польського кордону до Львова.

Google Chat Bank від ДПС

Державна податкова служба створила окремий комунікаційний майданчик — Google Chat Bank на платформі Google Chat. Він призначений для зручної взаємодії з банками у процесі формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA. Через новий майданчик банки зможуть отримувати консультації та методологічні матеріали від ДПС, обговорювати проблемні питання з фахівцями податкової та колегами тощо.

