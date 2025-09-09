Які квартири продаються найшвидше: основні фактори
Навіть коли ринок нерухомості завмирає, є квартири, які розлітаються мало не миттєво. Їх купують швидше за інші, незалежно від економічної ситуації. Секрет — у поєднанні ціни та ключових параметрів, які більшість покупців вважає «золотим стандартом» житла.
Люди орієнтуються на комфорт, зручність і перспективність інвестицій, наголошує бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Саме тому попит на такі квартири зберігається, незалежно від економічних умов.
Локація квартири має ключове значення
Місце розташування житла було і залишається основним фактором продажу. Квартири в центральних районах або поруч із розвиненою інфраструктурою завжди знаходять покупця.
Найбільший попит мають:
- квартири біля метро чи громадського транспорту;
- житло поруч із дитсадками, школами, лікарнями;
- квартири у районах із магазинами та торговими центрами;
- квартири у спокійних районах із зеленими зонами.
Планування квартири впливає на продаж
Другим важливим критерієм є планування. Квартири з раціональним використанням простору, правильними пропорціями кімнат і зручним розташуванням кухні та санвузлів мають стабільний попит.
Покупці найчастіше обирають:
- однокімнатні квартири з сучасним плануванням;
- двокімнатні варіанти із великими вітальнями;
- кухні-студії, що поєднані з житловою зоною;
- квартири без зайвих коридорів і темних ніш.
Поверх і орієнтація квартири впливають на попит
«Найкраще продаються квартири на середніх поверхах. Вони вважаються оптимальними для життя, адже поєднують комфорт і доступність», — каже Суділковський.
Переваги середніх поверхів:
- менше шуму з вулиці;
- безпечніше у разі аварійних ситуацій;
- зручність при користуванні ліфтом;
- краща ізоляція від перепадів температур.
Квартири з вікнами на сонячну сторону завжди приваблюють більше покупців, адже вони світліші, тепліші та економніші в опаленні.
Стан квартири формує враження покупців
Житло з хорошим ремонтом продається швидше. Навіть базове оновлення може підвищити інтерес до квартири.
Найбільше цінуються:
- квартири з сучасним якісним ремонтом;
- варіанти у стані «заходь і живи»;
- квартири без проблем із вологістю та комунікаціями;
- житло зі збереженими підлогами та сантехнікою.
Площа квартири визначає цільову аудиторію
Стабільний попит мають квартири середньої площі — від 40 до 70 кв. м. Це житло підходить більшості покупців і вважається найпрактичнішим варіантом.
Менш привабливі варіанти:
- дуже маленькі квартири (до 25 кв. м) — сприймаються як тимчасові;
- великі апартаменти понад 100 кв. м — підходять лише обмеженій кількості клієнтів.
Юридична чистота квартири прискорює угоду
Квартира з повним пакетом документів завжди продається краще.
Що перевіряють покупці:
- чи є обтяження або борги;
- чи немає судових спорів щодо житла;
- історію переходу права власності;
- наявність зареєстрованих осіб у квартирі.
Новобудови і вторинний ринок
Новобудови приваблюють сучасними плануваннями, енергоефективністю і паркінгами. Найшвидше продаються квартири, вже введені в експлуатацію. Вторинний ринок виграє завдяки готовності до заселення та нижчій вартості.
