Які квартири продаються найшвидше: основні фактори

Навіть коли ринок нерухомості завмирає, є квартири, які розлітаються мало не миттєво. Їх купують швидше за інші, незалежно від економічної ситуації. Секрет — у поєднанні ціни та ключових параметрів, які більшість покупців вважає «золотим стандартом» житла.

Люди орієнтуються на комфорт, зручність і перспективність інвестицій, наголошує бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Саме тому попит на такі квартири зберігається, незалежно від економічних умов.

Локація квартири має ключове значення

Місце розташування житла було і залишається основним фактором продажу. Квартири в центральних районах або поруч із розвиненою інфраструктурою завжди знаходять покупця.

Найбільший попит мають:

квартири біля метро чи громадського транспорту;

житло поруч із дитсадками, школами, лікарнями;

квартири у районах із магазинами та торговими центрами;

квартири у спокійних районах із зеленими зонами.

Планування квартири впливає на продаж

Другим важливим критерієм є планування. Квартири з раціональним використанням простору, правильними пропорціями кімнат і зручним розташуванням кухні та санвузлів мають стабільний попит.

Покупці найчастіше обирають:

однокімнатні квартири з сучасним плануванням;

двокімнатні варіанти із великими вітальнями;

кухні-студії, що поєднані з житловою зоною;

квартири без зайвих коридорів і темних ніш.

Поверх і орієнтація квартири впливають на попит

«Найкраще продаються квартири на середніх поверхах. Вони вважаються оптимальними для життя, адже поєднують комфорт і доступність», — каже Суділковський.

Переваги середніх поверхів:

менше шуму з вулиці;

безпечніше у разі аварійних ситуацій;

зручність при користуванні ліфтом;

краща ізоляція від перепадів температур.

Квартири з вікнами на сонячну сторону завжди приваблюють більше покупців, адже вони світліші, тепліші та економніші в опаленні.

Стан квартири формує враження покупців

Житло з хорошим ремонтом продається швидше. Навіть базове оновлення може підвищити інтерес до квартири.

Найбільше цінуються:

квартири з сучасним якісним ремонтом;

варіанти у стані «заходь і живи»;

квартири без проблем із вологістю та комунікаціями;

житло зі збереженими підлогами та сантехнікою.

Площа квартири визначає цільову аудиторію

Стабільний попит мають квартири середньої площі — від 40 до 70 кв. м. Це житло підходить більшості покупців і вважається найпрактичнішим варіантом.

Менш привабливі варіанти:

дуже маленькі квартири (до 25 кв. м) — сприймаються як тимчасові;

великі апартаменти понад 100 кв. м — підходять лише обмеженій кількості клієнтів.

Юридична чистота квартири прискорює угоду

Квартира з повним пакетом документів завжди продається краще.

Що перевіряють покупці:

чи є обтяження або борги;

чи немає судових спорів щодо житла;

історію переходу права власності;

наявність зареєстрованих осіб у квартирі.

Новобудови і вторинний ринок

Новобудови приваблюють сучасними плануваннями, енергоефективністю і паркінгами. Найшвидше продаються квартири, вже введені в експлуатацію. Вторинний ринок виграє завдяки готовності до заселення та нижчій вартості.

