Які квартири продаються найшвидше: основні фактори

125
Які квартири продаються найшвидше: основні фактори
Які квартири продаються найшвидше: основні фактори
Навіть коли ринок нерухомості завмирає, є квартири, які розлітаються мало не миттєво. Їх купують швидше за інші, незалежно від економічної ситуації. Секрет — у поєднанні ціни та ключових параметрів, які більшість покупців вважає «золотим стандартом» житла.
Люди орієнтуються на комфорт, зручність і перспективність інвестицій, наголошує бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Саме тому попит на такі квартири зберігається, незалежно від економічних умов.

Локація квартири має ключове значення

Місце розташування житла було і залишається основним фактором продажу. Квартири в центральних районах або поруч із розвиненою інфраструктурою завжди знаходять покупця.
Найбільший попит мають:
  • квартири біля метро чи громадського транспорту;
  • житло поруч із дитсадками, школами, лікарнями;
  • квартири у районах із магазинами та торговими центрами;
  • квартири у спокійних районах із зеленими зонами.

Планування квартири впливає на продаж

Другим важливим критерієм є планування. Квартири з раціональним використанням простору, правильними пропорціями кімнат і зручним розташуванням кухні та санвузлів мають стабільний попит.
Покупці найчастіше обирають:
  • однокімнатні квартири з сучасним плануванням;
  • двокімнатні варіанти із великими вітальнями;
  • кухні-студії, що поєднані з житловою зоною;
  • квартири без зайвих коридорів і темних ніш.
Поверх і орієнтація квартири впливають на попит

«Найкраще продаються квартири на середніх поверхах. Вони вважаються оптимальними для життя, адже поєднують комфорт і доступність», — каже Суділковський.
Переваги середніх поверхів:
  • менше шуму з вулиці;
  • безпечніше у разі аварійних ситуацій;
  • зручність при користуванні ліфтом;
  • краща ізоляція від перепадів температур.
Квартири з вікнами на сонячну сторону завжди приваблюють більше покупців, адже вони світліші, тепліші та економніші в опаленні.

Стан квартири формує враження покупців

Житло з хорошим ремонтом продається швидше. Навіть базове оновлення може підвищити інтерес до квартири.
Найбільше цінуються:
  • квартири з сучасним якісним ремонтом;
  • варіанти у стані «заходь і живи»;
  • квартири без проблем із вологістю та комунікаціями;
  • житло зі збереженими підлогами та сантехнікою.

Площа квартири визначає цільову аудиторію

Стабільний попит мають квартири середньої площі — від 40 до 70 кв. м. Це житло підходить більшості покупців і вважається найпрактичнішим варіантом.
Менш привабливі варіанти:
  • дуже маленькі квартири (до 25 кв. м) — сприймаються як тимчасові;
  • великі апартаменти понад 100 кв. м — підходять лише обмеженій кількості клієнтів.

Юридична чистота квартири прискорює угоду

Квартира з повним пакетом документів завжди продається краще.
Що перевіряють покупці:
  • чи є обтяження або борги;
  • чи немає судових спорів щодо житла;
  • історію переходу права власності;
  • наявність зареєстрованих осіб у квартирі.

Новобудови і вторинний ринок

Новобудови приваблюють сучасними плануваннями, енергоефективністю і паркінгами. Найшвидше продаються квартири, вже введені в експлуатацію. Вторинний ринок виграє завдяки готовності до заселення та нижчій вартості.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
