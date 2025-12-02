Скільки коштує нерухомість в Румунії: найдорожчі та найдешевші міста Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Румунський ринок житла показує значну цінову варіацію, що робить його привабливим для різних категорій покупців. Кожне місто має свої особливості, які впливають на формування цін та інтерес у потенційних інвесторів і покупців.

Однак ціни суттєво різняться залежно від міста та типу нерухомості.

Найдорожчі міста:

Клуж-Напока — 2 165 євро/кв.м. Це високорозвинене місто з потужним IT-сектором та великим попитом на житло;

Бухарест — 1 676 євро/кв.м. Столиця Румунії, де ціни зростають через великий попит та економічну активність.

Середній ціновий сегмент:

Брашов, Констанца, Сібіу — приблизно 1 400−1 500 євро/кв.м. Ці міста популярні серед туристів та інвесторів;

Тімішоара, Крайова, Ясси — 1 300−1 400 євро/кв.м. Це великі промислові та освітні центри.

Найдешевші міста:

Бистриця — 1012 євро/кв.м. Один із найдешевших регіонів, але з обмеженими перспективами роботи.

Зважуючи варіанти інвестування, варто подивитись на нерухомість в Румунії у містах другого ешелону. Вони пропонують збалансоване співвідношення доступності та потенціалу.

Хто може купувати нерухомість в Румунії

Законодавство Румунії надає громадянам України рівні можливості з мешканцями Європейського Союзу щодо придбання об’єктів нерухомості. Інвестиційний портфель може включати як житлові приміщення, так і комерційні площі.

Румунія — країна з відносно доступними умовами іпотечного кредитування. Необхідно мати дозвіл на проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію. Початковий внесок може складати від 15% вартості нерухомості.

Умови та вимоги

Умови та вимоги включають:

дозвіл на проживання;

підтвердження стабільного доходу;

позитивна кредитна історія;

початковий внесок від 15% вартості нерухомості;

іпотека в румунських леях або євро;

тривалість іпотеки до 30 років;

відносно доступні умови кредитування.

Які документи необхідні

Пакет документів для купівлі житла наступний:

паспорт (закордонний);

дозвіл на проживання. Біженці повинні мати дозвіл на перебування в Румунії, наприклад, тимчасовий захист;

довідка про доходи (виписка з банківського рахунку за останні місяці);

податкова декларація;

трудовий договір;

документи, що підтверджують кредитну історію (виписка з кредитного реєстру);

підтвердження наявності початкового внеску (мінімум 30% вартості нерухомості).

Особливості для українських біженців

Біженці можуть отримувати тимчасовий захист, який дозволяє перебувати в країні та працювати, але для отримання іпотеки часто потрібно довести фінансову стабільність.

Також для біженців є можливості доступу до спрощеної процедури. Наприклад, OTP Bank в Румунії пропонує спрощені умови для українців, включаючи підтримку у процесі оформлення документів та кредитування.

Отже, українські біженці можуть отримувати іпотеку в Румунії, але їм потрібно відповідати загальним вимогам до іноземців та мати стабільний фінансовий стан.

