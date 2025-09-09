0 800 307 555
77
Яке наступне місто України з’єднають євроколією з Європою
В Україні відкрили першу новозбудовану ділянку євроколії Чоп — Ужгород. Наступним етапом стане будівництво маршруту зі Львова.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його словами, євроколія Чоп — Ужгород — це 22 км колії європейського стандарту, які вперше напряму з’єднали український обласний центр із транспортною системою ЄС.
З 12 вересня з Ужгорода почнуть курсувати прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня. Це відкриває нові можливості для подорожей, навчання, роботи та бізнесу.
За словами Кулеби, наступним етапом стане будівництво євроколії від польського кордону до Львова.
«Наступний великий етап — євроколія від польського кордону до Львова. Вона зробить місто потужним транспортним хабом на стику України та ЄС», — написав він.
Уряд також планує розширення євроколій у Закарпатті та на Волині. Це дозволить створити нові маршрути до Чехії, Угорщини та Польщі, а також закладе основу для вантажних коридорів з українських промислових центрів до європейських портів і ринків.
Загалом визначено 10 напрямків для розвитку євроколій. Всі проєкти інтегровані в транспортну політику ЄС і передбачають включення України до загальноєвропейських коридорів TEN-T.
Нагадаємо 5 вересня в Ужгороді відкрили ділянку євроколії. Місто стало першим обласним центром, який з’єднають одразу з чотирма містами країн Євросоюзу залізницею.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
