Як зростатиме ціна на сільськогосподарську землю для населення — прогнози експертів

Як зростатиме ціна на сільськогосподарську землю для населення — прогнози експертів

До кінця 2025 року прогнозується тенденція до зниження цін на земельні ділянки у доларовому еквіваленті від 805−810 дол./га до 724−725 дол./га, стабілізація кількості угод на рівні 8,5−9,5 тис. одиниць щомісячно, а обсягу земель — в межах 19−24 тис. га.

Така інформація є дуже важливою для тих громадян, хто хоче купити землю — треба трохи зачекати, дуже скоро ділянки можуть впасти у ціні. А для тих, хто бажає продати: треба або поспішати зараз, або вже відкласти цей процес на більш пізній час.

Але цікаву думку finance.ua, яка спростовує прогнози експерта-науковця, висловила проєктний менеджер Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад Ольга Будейчук, яка зазначила, що впродовж найближчих півроку ціна на земельні ділянки по всій Україні, крім прифронтових і ризикованих регіонів, у середньому зросте на 500 доларів за 1 га.

Тобто, судячи з такої логіки, той, хто зараз купить, приміром, 5 га сільгоспземлі десь на Полтавщині, і захоче її продати ближче до весни 2026 року, «наварить» 2500 доларів. Прибуток, як видно, непоганий, але, прогнози, як ми знаємо, річ не дуже надійна, особливо в нашій країні, де триває війна.

Також, за її словами, найдорожчою в Україні й надалі залишатиметься земля сільгосппризначення саме в західних областях, включаючи регіони, які межують з Карпатськими горами: «Проте ціни великими темпами зростатимуть й надалі. Це відбуватиметься у зв’язку із значним попитом на ділянки у цих регіонах та релокацією бізнесу, яка триває. Такий процес набере значно більших обертів, ніж на початку та в середині 2025 року».

