0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зростатиме ціна на сільськогосподарську землю для населення — прогнози експертів

Особисті фінанси
71
Як зростатиме ціна на сільськогосподарську землю для населення — прогнози експертів
Як зростатиме ціна на сільськогосподарську землю для населення — прогнози експертів
До кінця 2025 року прогнозується тенденція до зниження цін на земельні ділянки у доларовому еквіваленті від 805−810 дол./га до 724−725 дол./га, стабілізація кількості угод на рівні 8,5−9,5 тис. одиниць щомісячно, а обсягу земель — в межах 19−24 тис. га.
Про це ми пишемо у статті:

Сільськогосподарська земля для населення

Така інформація є дуже важливою для тих громадян, хто хоче купити землю — треба трохи зачекати, дуже скоро ділянки можуть впасти у ціні. А для тих, хто бажає продати: треба або поспішати зараз, або вже відкласти цей процес на більш пізній час.
Але цікаву думку finance.ua, яка спростовує прогнози експерта-науковця, висловила проєктний менеджер Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад Ольга Будейчук, яка зазначила, що впродовж найближчих півроку ціна на земельні ділянки по всій Україні, крім прифронтових і ризикованих регіонів, у середньому зросте на 500 доларів за 1 га.
Тобто, судячи з такої логіки, той, хто зараз купить, приміром, 5 га сільгоспземлі десь на Полтавщині, і захоче її продати ближче до весни 2026 року, «наварить» 2500 доларів. Прибуток, як видно, непоганий, але, прогнози, як ми знаємо, річ не дуже надійна, особливо в нашій країні, де триває війна.
Також, за її словами, найдорожчою в Україні й надалі залишатиметься земля сільгосппризначення саме в західних областях, включаючи регіони, які межують з Карпатськими горами: «Проте ціни великими темпами зростатимуть й надалі. Це відбуватиметься у зв’язку із значним попитом на ділянки у цих регіонах та релокацією бізнесу, яка триває. Такий процес набере значно більших обертів, ніж на початку та в середині 2025 року».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems