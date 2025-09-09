0 800 307 555
Бізнес просить відтермінувати запуск «еАкцизу» щонайменше на 10 місяців

20
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликали уряд і Верховну Раду відкласти запровадження електронної акцизної марки.
Про це йдеться у повідомленні ЄБА.

Що відомо

Законом № 3173-IX передбачено запуск електронної системи обігу підакцизних товарів з 1 січня 2026 року. Водночас бізнес наголошує, що її функціонал досі не готовий до повноцінної роботи, а програмне забезпечення розробляється із запізненням.
Згідно з планом Мінцифри, тестування системи має розпочатися лише в листопаді 2025 року, тоді як за законом передбачено 10 місяців випробувань. Таким чином, у компаній фактично залишається лише два місяці на підготовку.

Чому це проблема

Бізнес попереджає, що без достатнього часу для тестування виникнуть ризики:
  • зупинка роботи легальних виробників, імпортерів та рітейлу з 1 січня 2026 року;
  • значні втрати держбюджету через недонадходження акцизів і податків;
  • зростання тіньового ринку алкоголю й тютюну;
  • дефіцит легальної продукції на полицях магазинів.

Позиція бізнесу

У ЄБА наголошують, що підтримують цифровізацію та боротьбу з тіньовим ринком, однак наполягають на відтермінуванні запуску еАкцизу та продовженні тестового режиму щонайменше на 10 місяців. Це дозволить адаптувати бізнес-процеси, інтегрувати ІТ-рішення та уникнути збоїв у роботі ринку.
