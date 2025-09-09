Фальшиві водійські посвідчення: шахраї масово пропонують фейкові «послуги» з виготовлення документів Сьогодні 17:24

В Україні почастішали випадки шахрайства, пов’язаного з продажем підроблених посвідчень водія та інших документів. Аферисти активно рекламують «швидке оформлення» прав чи номерних знаків у соцмережах та на фішингових сайтах, що маскуються під офіційний ресурс МВС.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

У Головному сервісному центрі МВС попереджають: користування такими послугами є незаконним, а відповідальність нестиме саме той, хто скористався підробленим документом.

«У деяких випадках користувачі таки отримують замовлені документи, які виявляються підробленими та не відображаються у державних реєстрах, застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Водіїв із фальшивими посвідченнями виявляють патрульні поліцейські на дорогах», — йдеться у повідомелнні.

Правоохоронці закликають українців бути уважними й не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті, щоб не втратити гроші та не отримати проблеми із законом.

На адресу кіберполіції Головний сервісний центр МВС щомісяця направляє листа щодо виявлення у соцмережах Instagram, Facebook, TikTok та інших ресурсах низки посилань із пропозиціями придбати фальшиві документи.

Серед надісланих посилань за серпень 2025 року:

3 вже видалені облікові записи;

26 — нові осередки, що раніше не опрацьовувалися кіберполіцією;

18 груп (23 посилання) — у роботі;

1 група (2 посилання) — передана на опрацювання.

Використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

