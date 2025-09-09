0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фальшиві водійські посвідчення: шахраї масово пропонують фейкові «послуги» з виготовлення документів

50
Фальшиві водійські посвідчення: шахраї масово пропонують фейкові «послуги» з виготовлення документів
Фальшиві водійські посвідчення: шахраї масово пропонують фейкові «послуги» з виготовлення документів
В Україні почастішали випадки шахрайства, пов’язаного з продажем підроблених посвідчень водія та інших документів. Аферисти активно рекламують «швидке оформлення» прав чи номерних знаків у соцмережах та на фішингових сайтах, що маскуються під офіційний ресурс МВС.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
У Головному сервісному центрі МВС попереджають: користування такими послугами є незаконним, а відповідальність нестиме саме той, хто скористався підробленим документом.
«У деяких випадках користувачі таки отримують замовлені документи, які виявляються підробленими та не відображаються у державних реєстрах, застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Водіїв із фальшивими посвідченнями виявляють патрульні поліцейські на дорогах», — йдеться у повідомелнні.
Правоохоронці закликають українців бути уважними й не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті, щоб не втратити гроші та не отримати проблеми із законом.
Читайте також
На адресу кіберполіції Головний сервісний центр МВС щомісяця направляє листа щодо виявлення у соцмережах Instagram, Facebook, TikTok та інших ресурсах низки посилань із пропозиціями придбати фальшиві документи.
Серед надісланих посилань за серпень 2025 року:
  • 3 вже видалені облікові записи;
  • 26 — нові осередки, що раніше не опрацьовувалися кіберполіцією;
  • 18 груп (23 посилання) — у роботі;
  • 1 група (2 посилання) — передана на опрацювання.
Використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems