У Києві обговорили Стратегію розвитку штучного інтелекту України

Наприкінці серпня у Києві відбулась перша зустріч AI-комітету Асоціації ІТ Ukraine та розробників української Стратегії розвитку штучного інтелекту, що покликана сформувати довгострокові орієнтири розвитку галузі до 2030 року в межах глобальної WINWIN Digital Innovation Development Strategy.
Учасниками зустрічі стали представники консалтингової компанії Digital Nation (Естонія) Siim Sikkut та Sigrit Siht; радник Віцепрем’єр-Міністра — Міністра цифрової трансформації, керівник напряму ШІ в проєктному офісі WINWIN Luukas Ilves; а також представники Міністерства цифрової трансформації України Олег Дубно, Неллі Блінова та Софія Климчук.
Під час дискусії сторони окреслили ключові положення майбутньої Стратегії, актуальні виклики для держави, бізнесу та наукової спільноти, а також можливі механізми інтеграції українського AI-сектору в глобальний контекст — від узгодження стандартів відкритих даних до розвитку талантів і створення спільних R&D-проєктів.
CEO Favbet Tech Артем Скрипник зазначив, що для України важливо перетворити дискусію про штучний інтелект на конкретну дорожню карту з вимірюваними цілями: від інфраструктури даних і безпеки цифрових сервісів до підготовки кадрів:
«Ми підтримуємо командну роботу держави, бізнесу та експертів над Стратегією, яка допоможе українським продуктам бути конкурентними на світових ринках і водночас відповідальними за вплив технологій на суспільство».
AI-комітет Асоціації IT Ukraine був створений у травні 2025 року для об’єднання лідерів індустрії, розвитку ринку та спільного пошуку інноваційних рішень. Компанія Favbet Tech є його генеральним партнером.
Favbet Tech — українська продуктова ІТ-компанія, що розробляє високонавантажені платформи для індустрії розваг з фокусом на AI/ML, Big Data та безпеку цифрових сервісів. Влітку 2025 року компанію було вперше включено до рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України» від DOU.
Favbet Tech
