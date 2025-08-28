Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків — Finance.ua

Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків 28.08.2025, 00:01 — Технології&Авто

Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків

З березня 2026 року на смартфони Android можна буде встановлювати лише перевірені додатки. Усі розробники повинні пройти верифікацію у Google, інакше їхні програми не допустять до Play Market. Компаніям, які вже працюють із магазином, підтверджувати дані не доведеться.

Про це пише 9to5google.

Пілотний запуск нової системи заплановано на жовтень 2025 року.

Щоб боротися з шкідливим ПЗ та фінансовими шахрайствами, Google оголосила, що лише додатки від верифікованих розробників можна буде встановлювати на сертифіковані Android-пристрої.

Читайте також Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції

Це правило стосується сертифікованих Android-пристроїв, які мають Play Protect і попередньо встановлені застосунки Google. Play Store запровадив схожі вимоги ще у 2023 році, але тепер Google поширює їх на всі способи встановлення додатків, включно зі сторонніми магазинами та sideloading, коли APK-файл завантажується з джерела поза Play Store.

Компанія пояснює це так: «Уявіть перевірку документів в аеропорту: вона підтверджує особу мандрівника, але відокремлена від перевірки багажу. Ми перевірятимемо, хто є розробником додатка, а не зміст додатка чи його походження».

Google прагне боротися з підробками і ускладнити життя зловмисникам, які після видалення шкідливого додатка швидко поширюють інший. Недавній аналіз компанії засвідчив, що джерела сторонніх завантажень містять у 50 разів більше шкідливого ПЗ, ніж додатки, доступні через Google Play.

Компанія також наголошує, що розробники зберігатимуть свободу розповсюджувати свої застосунки безпосередньо користувачам через sideloading або будь-який інший магазин додатків, який вони оберуть.

Для цього Google створює нову Android Developer Console для тих, хто поширює додатки лише поза Google Play. Студенти та аматори отримають окремий робочий процес, який відрізнятиметься від процесу для комерційних розробників.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.