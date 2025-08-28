Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків

Технології&Авто
32
Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків
Google вимагатиме верифікації для встановлення додатків
З березня 2026 року на смартфони Android можна буде встановлювати лише перевірені додатки. Усі розробники повинні пройти верифікацію у Google, інакше їхні програми не допустять до Play Market. Компаніям, які вже працюють із магазином, підтверджувати дані не доведеться.
Про це пише 9to5google.
Пілотний запуск нової системи заплановано на жовтень 2025 року.
Щоб боротися з шкідливим ПЗ та фінансовими шахрайствами, Google оголосила, що лише додатки від верифікованих розробників можна буде встановлювати на сертифіковані Android-пристрої.
Читайте також
Це правило стосується сертифікованих Android-пристроїв, які мають Play Protect і попередньо встановлені застосунки Google. Play Store запровадив схожі вимоги ще у 2023 році, але тепер Google поширює їх на всі способи встановлення додатків, включно зі сторонніми магазинами та sideloading, коли APK-файл завантажується з джерела поза Play Store.
Компанія пояснює це так: «Уявіть перевірку документів в аеропорту: вона підтверджує особу мандрівника, але відокремлена від перевірки багажу. Ми перевірятимемо, хто є розробником додатка, а не зміст додатка чи його походження».
Google прагне боротися з підробками і ускладнити життя зловмисникам, які після видалення шкідливого додатка швидко поширюють інший. Недавній аналіз компанії засвідчив, що джерела сторонніх завантажень містять у 50 разів більше шкідливого ПЗ, ніж додатки, доступні через Google Play.
Читайте також
Компанія також наголошує, що розробники зберігатимуть свободу розповсюджувати свої застосунки безпосередньо користувачам через sideloading або будь-який інший магазин додатків, який вони оберуть.
Для цього Google створює нову Android Developer Console для тих, хто поширює додатки лише поза Google Play. Студенти та аматори отримають окремий робочий процес, який відрізнятиметься від процесу для комерційних розробників.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems