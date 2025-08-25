Тепер у «Google Фото» можна редагувати фотографії голосом — Finance.ua
укр
Тепер у «Google Фото» можна редагувати фотографії голосом

Технології&Авто
9
Google представив нову функцію у застосунку «Google Фото», яка дозволяє редагувати фото за допомогою голосових або текстових команд.
Про це пише TechCrunch.
На заході Made by Google компанія оголосила про запуск функції «редагування за запитом» у «Google Фото». Користувачі зможуть просити застосунок змінювати фото, використавши прості фрази — від «видали машини на фоні» до «зроби це фото чіткішим».
Редагування працює на базі ШІ-моделі Gemini й може автоматично покращувати якість знімків, налаштовувати освітлення, видаляти зайві деталі та додавати нові елементи. Якщо користувач не впевнений, які саме зміни внести, можна просто сказати: «Зроби це фото кращим» — і «Google Фото» застосує оптимальні правки.
Також Google інтегрує стандарт C2PA — водяні знаки, які вказуватимуть, чи було зображення змінене за допомогою ШІ. Нещодавно стало відомо, що у деяких користувачів «Google Фото» з’явилася нова функція — свайпи ліворуч і праворуч для видалення або збереження фото. Схоже, Google тестує механіку перегляду медіа в стилі Tinder, щоб спростити очищення сховища.
Google почав розгортати «редагування за запитом» уже з 20 серпня. Спершу функція працюватиме на Pixel 10, а найближчими тижнями стане доступним у застосунку «Google Фото» для iOS та Android.
За матеріалами:
vctr.media
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
