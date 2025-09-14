0 800 307 555
укр
Instagram тестує функцію «картинка в картинці» для Reels

Технології&Авто
16
Instagram почав тестувати нову функцію Picture-in-Picture (PiP), яка дозволяє переглядати Reels у маленькому плаваючому вікні поверх екрана, одночасно користуючись іншими застосунками.
Про це компанія підтвердила у коментарі для TechCrunch.
Користувачі, які беруть участь у тестуванні, бачать спеціальне сповіщення з поясненням, як увімкнути нову опцію.
За задумом, PiP має полегшити багатозадачність та підвищити утримання уваги на довших відео.
Наприклад, користувач може залишити Reels у фоновому режимі, одночасно відповідаючи на повідомлення чи переглядаючи X. Подібна функція вже доступна у TikTok та YouTube.
Журналісти пишуть, що для авторів контенту в Instagram це може стати додатковою можливістю утримувати аудиторію, а для самої платформи — способом збільшити час перебування користувачів у застосунку.
Тестування розпочали з невеликої групи користувачів. Поки що невідомо, чи функцію розгорнуть ширше та коли саме.
За матеріалами:
ain.ua
