Працівники зі знанням ШІ отримують більшу зарплатню, ніж їхні колеги — дослідження

Попит на фахівців зі знанням штучного інтелекту зростає, і компанії готові суттєво переплачувати за ці навички. Дослідження у США та Європі показують, що навіть поза сферою технологій AI додає десятки відсотків до зарплат.

Компанії дедалі частіше включають вимоги володіння AI до вакансій і пропонують за це фінансові бонуси. Додаткову оплату отримують навіть працівники у сферах, далеких від технологій, оскільки бізнесу потрібні спеціалісти, які розуміють можливості автоматизації, повідомляє CNBC

Дослідження проаналізувало понад 1,3 мільярда вакансій, показало: середня надбавка за навички роботи з AI становить 28% або близько 18 тисяч доларів на рік. Якщо ж у вакансії зазначено кілька AI-компетенцій, доплата зростає до 43%.

Інші дослідження підтверджують цю тенденцію. Аналітики Foote Partners з’ясували, що практичні навички використання AI оцінюють на 19 — 23% вище, ніж базові сертифікати, які додають лише 9−11%. Згідно з глобальними даними PwC, у 2025 році фахівці зі знанням штучного інтелекту отримували до 56% більше, ніж ті, хто їх не має, і ця різниця значно зросла за останній рік.

У Великій Британії вакансії з вимогою AI приносили в середньому на 23% більше, ніж аналогічні посади без таких знань. Це перевищує надбавку за диплом магістра (13%), хоча й поступається рівню PhD (33%). Жінки й чоловіки з AI-навичками у середньому отримували зарплату на 12−13% вищу за конкурентів без них.

Експерти пояснюють це переходом до моделі «task-based hiring» — коли компанії шукають не лише дипломи, а передусім здатність ефективно виконувати завдання за допомогою нових інструментів. Особливо цінуються навички prompt engineering, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення разом з алгоритмами.

Водночас дослідження показують і ризики: більшість працівників поза IT-сферою ще не встигли здобути нові знання, тому нерівність у зарплатах може лише посилюватися.

Колишній топменеджер OpenAI порівняв спеціалістів зі штучним інтелектом із «зірками спорту», яких прагнуть залучити всі компанії.

Таким чином, AI перестає бути вузькою технічною спеціалізацією і стає новим стандартом професійних компетенцій. Ті, хто зможе адаптуватися, отримують найвищі зарплати на ринку, а ті, хто ні — ризикують залишитися позаду.

Які АІ-професії зараз у попиті

Індустрія штучного інтелекту активно розвивається. Тож, організація Nexford надала перелік найактуальніших професій у сфері АІ, станом на 2025 рік.

Інженер машинного навчання. Створює та оптимізує моделі машинного навчання для аналізу даних і прогнозування. Співпрацює з дата-саєнтистами й інженерами-програмістами для впровадження рішень на базі ШІ. Ця професія є однією з найважливіших у технологічних компаніях, оскільки всі системи ШІ значною мірою залежать від машинного навчання.

Інженер комп'ютерного зору. Розробляє технології, які дозволяють комп'ютерам інтерпретувати та обробляти візуальні дані (зображення та відео). Ці технології активно використовують у таких сферах, як охорона здоров'я, безпілотні автомобілі та системи безпеки.

Інженер з робототехніки (зі спеціалізацією на ШІ). Проєктує та створює інтелектуальних роботів, здатних виконувати складні завдання, наприклад, автоматизацію виробництва чи хірургічні операції. Робототехніка допомагає заповнити прогалини в трудомістких галузях.

Інженер з обробки природної мови (NLP). Допомагає комп'ютерам розуміти й інтерпретувати людську мову за допомогою чат-ботів, віртуальних асистентів і систем розпізнавання мовлення. Поява таких платформ, як ChatGPT, робить цю навичку незамінною.

Спеціаліст з генеративного ШІ. Працює над системами, які створюють контент (текст, зображення, музику), імітуючи людську творчість. Генеративний ШІ є основою для таких застосунків, як створення контенту, синтез зображень і навіть дизайн ігор.

Дата-саєнтист (зі спеціалізацією на ШІ). Використовує штучний інтелект та предиктивну аналітику для розв'язання складних бізнес-завдань. Компаніям потрібні дата-саєнтисти для отримання цінної інформації зі зростальних масивів даних.

AI-продукт-менеджер. Керує розробкою, запуском і масштабуванням продуктів на основі штучного інтелекту. Ця гібридна роль поєднує технічні знання зі стратегічним бізнес-мисленням.

