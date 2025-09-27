0 800 307 555
Стало відомо, скільки українців користуються штучним інтелектом

Стало відомо, скільки українців користуються штучним інтелектом
Стало відомо, скільки українців користуються штучним інтелектом
Штучним інтелектом (ШІ) користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно. Також респонденти відповіли, що найчастіше від користування ШІ зупиняє побоювання щодо безпеки та некорисні результати.
Про це свідчить анонімне онлайн-опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 6 тис. респондентів.
На питання «Чи користуєтеся ви якимись ШІ-інструментами, як-от ChatGPT, Google Gemini, Midjourney чи іншими?» розподілилися таким чином:
  • Так, але не часто — 33%;
  • Так, регулярно — 25%;
  • Я ніколи не користувався (лася) ШІ-інструментами — 21%;
  • Я не знаю, що це таке — 12%;
  • Я пробував (ла) ШІ-інструменти, але не користуюся ними — 9%.

Найпопулярніші ШІ-інструменти

Найпопулярнішими інструментами штучного інтелекту серед українців є ChatGPT (85% опитаних чули про нього) та Gemini (64%).
На питання «Про які з перелічених ШІ-інструментів ви чули?» відповіді розподілилися таким чином:
  • ChatGPT — 85%;
  • Google Gemini — 64%;
  • Microsoft Copilot — 20%;
  • Midjourney — 11%;
  • Claude — 8%;
  • Інше — 8%;
  • DALL-E — 7%;
  • Perplexity AI — 5%;
  • Жоден — 3%.

Для чого українці користуються ШІ

Опитані, що користуються ШІ, найчастіше звертаються до нього для пошуку інформації (81%), роботи (37%) та навчання (35%).
Також українці користуються ШІ для навчання — 35%; для ідей та натхнення — 31%; для медичних порад — 27%; для розваг — 24%; для розуміння об’єкта по фото — 22%; для написання електронних листів та довгих повідомлень — 18%; інше — 5%.

Що зупиняє від роботи з ШІ-інструментами

Також в опитуванні з’ясували, що зупиняє українців перед використовування ШІ.
Респонденти, які пробували ШІ-інструменти, але не користуються ними, відповіли таким чином:
  • Я стурбований (а) конфіденційністю або безпекою даних — 31%;
  • Отримані результати були не дуже корисними — 30%;
  • Я не довіряю інформації, яку вони надають — 29%;
  • Я не знаю, як це працює — 16%;
  • Було складно користуватися — 11%;
  • Вони не відповіли на мої запитання — 11%;
  • Інше — 13%.
Респонденти, які ніколи не користувалися ШІ-інструментами, пояснюють своє рішення так:
  • Мені й так добре — 43%;
  • У мене не було можливості — 25%;
  • Я не впевнений (а), для чого б я їх використовував (ла) — 23%;
  • Я не знаю, як це працює — 17%;
  • Я не хочу платити — 16%;
  • Я не знаю, які інструменти доступні або де їх знайти — 14%;
  • Я не знаю, як зареєструватися — 5%;
  • Інше — 4%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
