Стало відомо, скільки українців користуються штучним інтелектом
Штучним інтелектом (ШІ) користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно. Також респонденти відповіли, що найчастіше від користування ШІ зупиняє побоювання щодо безпеки та некорисні результати.
Про це свідчить анонімне онлайн-опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 6 тис. респондентів.
На питання «Чи користуєтеся ви якимись ШІ-інструментами, як-от ChatGPT, Google Gemini, Midjourney чи іншими?» розподілилися таким чином:
- Так, але не часто — 33%;
- Так, регулярно — 25%;
- Я ніколи не користувався (лася) ШІ-інструментами — 21%;
- Я не знаю, що це таке — 12%;
- Я пробував (ла) ШІ-інструменти, але не користуюся ними — 9%.
Найпопулярніші ШІ-інструменти
Найпопулярнішими інструментами штучного інтелекту серед українців є ChatGPT (85% опитаних чули про нього) та Gemini (64%).
На питання «Про які з перелічених ШІ-інструментів ви чули?» відповіді розподілилися таким чином:
- ChatGPT — 85%;
- Google Gemini — 64%;
- Microsoft Copilot — 20%;
- Midjourney — 11%;
- Claude — 8%;
- Інше — 8%;
- DALL-E — 7%;
- Perplexity AI — 5%;
- Жоден — 3%.
Для чого українці користуються ШІ
Опитані, що користуються ШІ, найчастіше звертаються до нього для пошуку інформації (81%), роботи (37%) та навчання (35%).
Також українці користуються ШІ для навчання — 35%; для ідей та натхнення — 31%; для медичних порад — 27%; для розваг — 24%; для розуміння об’єкта по фото — 22%; для написання електронних листів та довгих повідомлень — 18%; інше — 5%.
Що зупиняє від роботи з ШІ-інструментами
Також в опитуванні з’ясували, що зупиняє українців перед використовування ШІ.
Респонденти, які пробували ШІ-інструменти, але не користуються ними, відповіли таким чином:
- Я стурбований (а) конфіденційністю або безпекою даних — 31%;
- Отримані результати були не дуже корисними — 30%;
- Я не довіряю інформації, яку вони надають — 29%;
- Я не знаю, як це працює — 16%;
- Було складно користуватися — 11%;
- Вони не відповіли на мої запитання — 11%;
- Інше — 13%.
Респонденти, які ніколи не користувалися ШІ-інструментами, пояснюють своє рішення так:
- Мені й так добре — 43%;
- У мене не було можливості — 25%;
- Я не впевнений (а), для чого б я їх використовував (ла) — 23%;
- Я не знаю, як це працює — 17%;
- Я не хочу платити — 16%;
- Я не знаю, які інструменти доступні або де їх знайти — 14%;
- Я не знаю, як зареєструватися — 5%;
- Інше — 4%.
