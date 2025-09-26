Toyota представила бюджетного електричного конкурента RAV4 (фото)
Японська автомобільна корпорація Toyota представила революційну новинку — повністю електричний кросовер C-HR+ 2026 модельного року, який претендує стати доступною альтернативою культовому RAV4 в електричному сегменті. Ця модель знаменує серйозний поворот консервативної Toyota до масової електрифікації.
Попри схожість назви з існуючим гібридним C-HR, новий C-HR+ - це кардинально інша машина. Toyota свідомо створила плутанину в nomenclature, але технічно це абсолютно новий продукт, розроблений з нуля як чистий електромобіль.
Ключові відмінності від традиційного C-HR:
- Повністю електрична архітектура без ДВЗ
- Збільшені габарити та колісна база
- Нова платформа, оптимізована для електромобілів
- Кардинально інший підхід до дизайну та компонування
Зовнішність C-HR+ демонструє еволюцію фірмового стилю Toyota. Найвпізнаванішими елементами стали характерні фари у формі бумеранга та елегантні горизонтальні задні ліхтарі, що створюють враження технологічної досконалості.
Габаритні розміри:
- довжина: 4,520 мм
- колісна база: 2,750 мм
- клас: компактний кросовер (D-сегмент)
Ці параметри практично ідентичні RAV4, але C-HR+ отримав більш динамічний і спортивний силует, що робить його привабливішим для молодої аудиторії.
Toyota застосувала модульний підхід до електричних силових установок, пропонуючи дві конфігурації залежно від потреб покупця.
Базова переднепривідна версія
Технічні характеристики:
- Потужність: 220 к.с. (162 кВт)
- Конфігурація: один електромотор на передній осі
- Тип приводу: FWD (передній привод)
- Орієнтація: економічність та доступність
Повноприводна версія dual motor
Технічні характеристики:
- Потужність: 340 к.с. (250 кВт)
- Конфігурація: два електромотори (передня + задня осі)
- Тип приводу: AWD (повний привод)
- Орієнтація: максимальна динаміка та прохідність
Запас ходу: заявлений максимальний запас ходу до 600 км за європейським циклом WLTP ставить C-HR+ в один ряд з найкращими електромобілями ринку.
Ціни
Стартова ціна €36,500 в Європі позиціонує C-HR+ як один з найдоступніших електричних кросоверів преміум-класу. Цей ціновий рівень робить електромобіль доступним для середнього класу.
Порівняння з конкурентами:
- Tesla Model Y: від €47,000+
- Volkswagen ID.4: від €40,000+
- Hyundai Ioniq 5: від €43,000+
- Toyota C-HR+: від €36,500
