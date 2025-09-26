Toyota представила бюджетного електричного конкурента RAV4 (фото) Сьогодні 22:00 — Технології&Авто

Toyota представила бюджетного електричного конкурента RAV4 (фото)

Японська автомобільна корпорація Toyota представила революційну новинку — повністю електричний кросовер C-HR+ 2026 модельного року, який претендує стати доступною альтернативою культовому RAV4 в електричному сегменті. Ця модель знаменує серйозний поворот консервативної Toyota до масової електрифікації.

Попри схожість назви з існуючим гібридним C-HR, новий C-HR+ - це кардинально інша машина. Toyota свідомо створила плутанину в nomenclature, але технічно це абсолютно новий продукт, розроблений з нуля як чистий електромобіль.

Ключові відмінності від традиційного C-HR:

Повністю електрична архітектура без ДВЗ

Збільшені габарити та колісна база

Нова платформа, оптимізована для електромобілів

Кардинально інший підхід до дизайну та компонування

Зовнішність C-HR+ демонструє еволюцію фірмового стилю Toyota. Найвпізнаванішими елементами стали характерні фари у формі бумеранга та елегантні горизонтальні задні ліхтарі, що створюють враження технологічної досконалості.

Габаритні розміри:

довжина: 4,520 мм

колісна база: 2,750 мм

клас: компактний кросовер (D-сегмент)

Ці параметри практично ідентичні RAV4, але C-HR+ отримав більш динамічний і спортивний силует, що робить його привабливішим для молодої аудиторії.

Toyota застосувала модульний підхід до електричних силових установок, пропонуючи дві конфігурації залежно від потреб покупця.

Базова переднепривідна версія

Технічні характеристики:

Потужність: 220 к.с. (162 кВт)

Конфігурація: один електромотор на передній осі

Тип приводу: FWD (передній привод)

Орієнтація: економічність та доступність

Повноприводна версія dual motor

Технічні характеристики:

Потужність: 340 к.с. (250 кВт)

Конфігурація: два електромотори (передня + задня осі)

Тип приводу: AWD (повний привод)

Орієнтація: максимальна динаміка та прохідність

Запас ходу: заявлений максимальний запас ходу до 600 км за європейським циклом WLTP ставить C-HR+ в один ряд з найкращими електромобілями ринку.

Ціни

Стартова ціна €36,500 в Європі позиціонує C-HR+ як один з найдоступніших електричних кросоверів преміум-класу. Цей ціновий рівень робить електромобіль доступним для середнього класу.

Порівняння з конкурентами:

Tesla Model Y: від €47,000+

Volkswagen ID.4: від €40,000+

Hyundai Ioniq 5: від €43,000+

Toyota C-HR+: від €36,500

