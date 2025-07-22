Нова Tesla Model 3+ отримає рекордний запас ходу — Finance.ua

Нова Tesla Model 3+ отримає рекордний запас ходу Сьогодні 04:20 — Технології&Авто

Нова Tesla Model 3+ отримає рекордний запас ходу

Tesla готує оновлення для Model 3, яке стане справжнім проривом у запасі ходу — нова версія Model 3+ зможе проїжджати понад 800 км на одному заряді за китайським циклом CLTC. Тобто, за попередніми даними, автомобіль стане найдалекобійнішим серед усіх Model 3.

Якщо у США Tesla все ще впевнено лідирує, то в Китаї компанії доводиться реагувати на надзвичайно динамічну та агресивну конкуренцію з боку місцевих брендів — таких як BYD, Nio, Xpeng та Xiaomi. Саме остання, зі своїм Xiaomi SU7, задала новий стандарт у категорії електромобілів із запасом ходу майже 800 км.

Що відомо про новинку від Tesla

Model 3+ буде доступна виключно з заднім приводом, однак на відміну від базової RWD-версії, яка використовує недорогий акумулятор LFP (літій-залізо-фосфат) на 62,5 кВт-год від CATL, новинка отримає дорогий високоефективний NMC-акумулятор (нікель-марганець-кобальт) виробництва LG. Цей тип батареї має вищу енергетичну щільність, та дозволяє досягти більшого пробігу без збільшення габаритів чи ваги.

За попередніми даними, Tesla Model 3+ отримає батарею ємністю близько 78,4 або навіть 79,7 кВт-год, залежно від версії, і зможе проїжджати до 800 км за циклом CLTC, який використовується в Китаї. Це рекордний показник для Model 3 і дозволяє їй на рівних конкурувати з Xiaomi SU7, який до цього вважався найбільш «далекобійним» седаном у сегменті.

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Завдяки поєднанню заднього приводу та легшої одноелектродвигунної трансмісії Tesla змогла оптимізувати ефективність моделі. Цей підхід також знижує вартість у порівнянні з повнопривідною Long Range AWD, що може зробити Model 3+ особливо привабливою для покупців у Китаї, де вартість і запас ходу залишаються вирішальними факторами.

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